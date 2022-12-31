馬德鐘珍惜身邊人和事　茹素五年兼戒酒保持健康

無綫新劇《有種好男人》男主角馬德鐘接受馮素波的電台節目訪問，她指馬德鐘初入行時比較被動，不愛說話，後來問及對方才知道他是模特兒入行的，其後更表示自己最愛馬德鐘在《衝上雲霄》扮演飛機師的角色造型，機師制服襯在他身上顯得分外靚仔，笑言當年自己亦被他的造型迷倒。

二人雖認識多年，但一直到2021年的《雙生陌生人》才有機會以母子檔再合作。談及二人新作《有種好男人》，率先分享劇中的關係為「非一般母子關係」，馬德鐘謂劇中一場戲要跟波姐擁抱以冰釋前嫌，而該片段及後更被劇組監製大讚，波姐笑言：「有個咁靚嘅男人畀我攬，都唔知幾耐無男人攬過我喇！」馬德鐘回應：「我又何嘗唔係攬得好舒服呢！」

馬德鐘錶示十分欣賞波姐面對人生的態度，尤其波姐經歷丈夫離世期間，仍積極努力面對生活，令他大感佩服。他回想起當時波姐寧願回公司開工拍攝、找同事聊天，也不願留在家中獨自對着四幅牆：「佢將工作變成輕鬆嘅事，變成一個搵同事交談嘅機會，從而搵到樂趣，我覺得呢個係一種專業諗法黎㗎！」

馬德鐘成為素食主義者五年，也戒了喝酒，他直言對以往的自己感到陌生，因為父母離開、身邊許多人身體變差，令他近年變得更珍惜身邊的人和事：「我唔想等到身體有警號話我聽唔得，我先至識得停。」他分享仍十分喜愛工作，同時亦很享受每份工作的過程，以及跟每位拍檔合作機會。他謂汪明荃和劉松仁對他演藝路上的影響也很大，在他們身上看到「藝德（藝術德行）」的重要性，也表示自己也正在學習他們。