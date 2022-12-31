趙露思虞書欣各不相讓　跨年騷各出奇謀搶鏡

內地女星趙露思和虞書欣今年分別憑內地劇《且試天下》及《蒼蘭訣》令人氣再爆升，早前被內地網站及媒體選為「95後4小花」外，更有指虞書欣「追住打」以趙露思為勁敵。今晚（31日）內地有逾10個跨年晚會，趙露思和虞書欣同樣被邀請現身東方衛視的《夢圓東方‧2023東方衛視跨年盛典》，雖然兩人未有同台演出，但在開騷前已開始鬥！

騷前趙露思和虞書欣不約而同在今晚6時許在社交平台，晒出身穿今晚出騷戰衣的靚相，近來被指身形失守的趙露思穩打穩紮，穿黑色tube dress晒玉背香肩，不過虞書欣就博到盡，以低胸裙谷胸上陣，一招「好波獻給你」即把趙露思的「峰」芒蓋過。另外，虞書欣在今晚晚會中獻唱《未完待續》及《失憶》兩曲，至於趙露思不單之後才出場，更只唱《是你》一曲，令趙露思的粉絲議論紛紛，為何出場次序在虞書欣之後。

另外，歌手鄧紫棋今晚玩分身、會在江蘇衛視及B站的跨年晚會表演，而她更以一身異域公主造型現身江蘇衛視晚會，不過其造型竟令部份網民錯認為楊紫！至於《湖南衛視2022-2023跨年晚會》可謂是眾星雲集，包括TWINS及黃曉明，TWINS獻唱兩首歌曲包括《第一天》。