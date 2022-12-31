巨乳女鏢師　擊中你要害

家陣好多女人唔使靠男人都可以獨立生活，亦有唔少女仔以職業選手身份，衝擊由男性參加者為大多數嘅運動，例如桌球同擲飛鏢等，而今日同大家見面嘅熊谷麻音就係一位職業擲鏢選手，佢除咗擲中紅心，仲可以用巨乳直擊男人心！

姊系G奶

日本寫真界有唔少女優都係職業運動選手，好似淺田舞係花式滑冰運動員，白波瀨海來就係趴板衝浪高手，至於熊谷麻音精通嘅運動則比較靜態，因為佢玩嘅係擲飛鏢。

今年25歲嘅佢，年紀都算後生，不過面上嘅女人味比好多同年紀嘅寫真女優強烈，所以被歸類為姊系女優，而呢位姊系美人笑起上嚟甜美十足，真係幾得人鍾意！雖然佢嘅樣子唔算出眾，但係身材就極佳，身高5呎5吋夠晒高挑，而且仲擁有一對分量十足嘅G Cup美巨乳，配埋圓潤上翹嘅美尻，呢副胴體認真一流！

鄉下話吸引

麻音喺18歲嘅時候，由家鄉青森津輕市搬到東京生活，據講佢因為好怕搭電車，所以返工放工都係搭的士，搞到人工好快就用清光，後來只好慢慢習慣搭其他公共交通工具。咁點解音妹要離鄉別井呢？咪因為要繼續佢嘅職業擲飛鏢選手生涯囉！原來佢嘅父母經營擲飛鏢店，自細就對擲鏢產生興趣，後來仲成為職業選手添！

咁又點解由擲鏢選手變成寫真女優呢？麻音身材一流亦唔會吝惜，所以不時換上泳衣拍跳唱影片上載到社交網，就係咁被藝能事務所發掘，繼而成為藝人。除咗身材夠吸睛，佢近期經常登上藝能節目時大騷津輕鄉下話，令觀眾覺得特別又吸引，不如阿妹同電視台搞個節目教大家講津輕話啦！

熊谷麻音近期除咗積極拍寫真，亦經常登上電視節目做嘉賓，想了解麻音更多工作情況，就要多啲Click入佢嘅社交網，當然亦唔少得欣賞阿妹嘅福利照喇！

Profile

年齡：26歲

身高：5呎5吋

三圍：35G-24-36