許廷鏗九展演唱會有感而發：呢兩年係非常唔容易

許廷鏗（Alfred）獨立發展後舉行一連兩場九展演唱會，今次他花盡心思去製作，本來一直在籌備全新專輯，打算舉行新碟發布會，碰巧遇上九展跨年檔期，結果一不做二不休，將發布會發大去做變成演唱會，貫徹了「in the round」的概念，以Catwalk配以圓形舞台的設計， 將九展變成四面台。

他特別構思了以劇場形式演繹即將收錄在新碟的作品如《平庸之鬼》及由Alfred填詞的《良心發現》、《聆聽世界這分鐘》等，並找來會在新碟中出現的歌手per se、吳林峰、鄧小巧、WinWin及CK一同分享今次的舞台。

唱過新歌後，Alfred在台上有感而發道：「對於我嚟講，入咗行呢12年並唔容易，縱然大家會覺得許廷鏗嘅音樂仕途都好順利，但其實同大家一樣，尤其是呢兩年係非常唔容易。好多人問啲舊歌點呢？所以後面嘅係娛賓嘅!」接着演唱自出道以來的經典歌如《仁至義盡》、《痛醒》、《我的離開也是愛》等，而唱至《無力感》時更與觀眾握手兼合照，由於在過去3年未有試過這樣零距離的互動，所以Alfred這舉動即時掀起了全晚的高潮。