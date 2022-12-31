Baby黃曉明跨年晚會打對台　竟然同時間出場

今年1月宣布離婚的內地男星黃曉明及Angelababy（楊穎），今晚（31日）打對台，各自在跨年晚會獻藝，有網民發現雖然他們在不同的晚會表演，但出場時間卻是一樣，網民說：「笑死我了！打開電視浙江衛視Baby在說話，轉到湖南衛視剛好黃曉明在講」。

Baby聯同其主持的節目《奔跑吧》拍檔包括李晨、鄭愷及白鹿等，在《浙江衛視美好跨年夜》中獻唱《陪你度過漫長歲月》，之後在另一部分她和姚琛合唱《小城夏天》。最令網民熱議的，是Baby向來歌喉麻麻，她多次在《奔》中表現其「魔音」絕技，但今晚竟然變為「消失了的魔音」，網民驚訝她的聲線甜美，跟以前完全不同。至於Baby前夫黃曉明在《湖南衛視2022-2023跨年晚會》中，和尹正合唱《太陽星辰》及《老友萬歲》，由於他們之前在內地劇《鬢邊不是海棠紅》中被指有「CP感」，故今次以「情侶檔」上陣，網民大呼意想不到！

另外，李榮浩和楊丞琳同樣在浙江衛視的跨年晚會獻藝，而李榮浩更以一身紅色造型打頭陣，連唱3首歌，不過他跟楊丞琳未有同台，以白色低胸露肩晚裝上陣的楊丞琳在第4部分才出現，並大唱經典金曲《曖昧》。