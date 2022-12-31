蔣祖曼自認老襯底　緊張大師學「放下」

藝人蔣祖曼為尋求新挑戰，去年加入無綫拍劇亦如願能前所未有地忙碌，甚至要在公司宿一宵。以為會捱不住的她卻士氣高昂，愈做愈起勁。她認為人生就是需要有衝擊：「唔係個人好似渾渾噩噩咁！」

蔣祖曼（Joman）成為無綫「親生女」後迅速擔正劇集《輕．功》做「女一」，其實入行21年的她演出經驗豐富，拍過不少香港獨立電影，更有「獨立電影女王」之稱，後來踩入舞台劇界，近年再轉戰電視圈，加盟TVB前已演出過《鐵探》、《逆天奇案》等合拍劇，演技毋庸置疑。

加入無綫，Joman認為是時機與緣分，雖然拍過不少電影、劇集，但她自覺戲路太窄，重複演着同類角色，故不惜冒險嘗試新事物：「之前拍獨立電影、舞台劇到依家都係一樣，好想知道係點，所以想試下拍劇。因為外面見你隱陣，一路會搵你做同類角色，試唔到其他嘢。好似今次小品劇，無論外間反應係點，自己都覺得係好嘅。」她認為人生需要不斷有衝擊：「唔係個人就好似渾渾噩噩咁！」

受到角色目染，外間總覺得Joman是有性格精明型，但實情原來是「鱷魚頭老襯底」，現實中烏龍八出，令拍檔哭笑不得，她說：「呢樣都係我加入TVB原因，想畀人認識我多啲。」對於第一次做女主角，她坦言壓力相當大，拍攝到播出前也憂心忡忡：「其實我係好緊張嘅人，拍攝時驚演得唔好，好挑剔自己、覺得咩都係我錯，但係一播就好似《輕．功》咁，學識放下，盡咗能力就唔好去擔心，希望下次會再做好啲。」她又直言現時是前所未有的忙碌，不時要在公司瞓覺爭取時間休息，但愈忙愈開心的她笑說：「以為自己會頂唔住，但又鍾意，做得好起勁，有好多新衝擊。」