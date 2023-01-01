【是日通勝】

農曆十二月初十

壬寅年 壬子月 己未日

吉時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、上午9時至11時

凶時：凌晨1時至3時、中午11時至1時、下午5時至7時

宜：伐木、理髮、安床

忌：開倉、出財、醞釀

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：10、26、36

幸運顏色：金、銀

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：保持好心情，凡事看開一點，身體更健康！

金牛座：身處逆境要保持開朗，凡事向好的方面想。

雙子座：運勢勝過別人，財運最強，生活無憂無慮。

巨蟹座：勉強無幸福，別在不對的人身上浪費時間。

獅子座：健康一般，進補要看體質，以免弄巧成拙。

處女座：財運稍遜，謹記貪字得個貧，易因小失大。

天秤座：多做好事冇蝕底，你的善心可換來好人緣！

天蠍座：愛情運比較弱勢，過於被動難獲愛神眷顧。

人馬座：運氣好時要懂得居安思危，切忌得意忘形。

山羊座：缺乏交流易引起誤會，不妨抽空陪伴家人。

水瓶座：好好錫住靈魂之窗，勿長時間玩手提電話。

雙魚座：謀事遇上阻力，遇到問題一定要問個明白。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）兔 精力旺

（跌）牛 人緣差

鼠：人際關係出問題，今天宜少說話多做事。

牛：是日沖煞，人緣欠佳，麻煩事接連發生。

虎：判斷力受小人干擾，勿輕信小道消息。

兔：精力旺盛，謀事若親力親為，易獲佳績。

龍：太愛面子，有機會在相處過程得失別人。

蛇：久坐對身體無益，宜趁周日抽空做運動。

馬：人氣旺，適合聯誼會友，可樂在其中！

羊：人緣不錯，有望成為社交圈中的紅人。

猴：有伴侶者要加強溝通，避免小事化大。

雞：無論多忙也要抽空做運動，不要偷懶。

狗：情緒不穩，易被小事觸動而大發雷霆。

豬：健康是財富，今天宜休息，讓身心充電。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

一生極有福氣的面相

《禮記》有這樣一段話：「有深愛者必有和氣，有和氣者必有愉色，有愉色者必有婉容。」真正有福氣的人，可從面相看出來。傳說中的「福相」有甚麼特徵？

1.厚耳垂珠

「垂珠」是人生福氣的象徵，民間流傳「耳下垂如圓珠者，必定大富大貴」的說法。但凡耳朵大、厚、輪廓明晰、耳珠圓滿的人，多擁有廣大的胸襟，待人寬厚，人際運勢不錯，一生福氣滿滿。

2.額頭飽滿

自古以來，人們將「天庭飽滿地閣方圓」稱為福相，天庭飽滿是指額頭豐盈飽滿，有此特徵者，性格溫和，待人真誠，不耍手段，福氣滿滿。

3.下巴飽滿

一個人如下巴方圓而有肉，地閣飽滿、有勢，乃是福氣滿滿的徵兆。現實中，擁有圓潤又豐厚雙下巴的人，微笑時會讓人覺得更加和藹可親，看起來福氣常伴。

4.臥蠶

相書認為有臥蠶的人，平易近人，有魅力，命好，民間記載臥蠶飽滿，子女易成才，丈夫易事業有成，同時也能給長輩老人帶來福氣。有臥蠶的人，性格樂觀，和藹可親，給人的第一感覺是眼部炯炯有神，一臉福氣。