相識10年終發展成情侶　李鍾碩曾與IU鬧不和：好討厭佢

韓國男星李鍾碩前晚（30日）在《MBC演技大賞》中勇奪大獎，他公開向一個支持他的人示愛：「我喜歡你很久了，也很尊敬你。」其後韓媒爆料指他的表白對象是女歌手IU，兩人已經拍拖4個月，早前更秘密遊日本過聖誕，而兩人已經相識10年，更曾經傳不和！

他們於2012年合作主持音樂節目《人氣歌謠》，性格怕醜的李鍾碩曾因IU要求他穿古怪的服裝而感不滿，他在2013年上節目時表示：「IU經常向導演提出主意，那個扮《這個殺手不太冷》和雪人的造型都是她提出的，那時候我真的很生氣，雖然IU現在的形象很可愛，但當時真的好討人厭。」

網民都笑指沒想過10年後李鍾碩會喜歡上IU，有人翻炒李鍾碩在當兵前後的訪問內容，發現他在當兵前仍指像女星李娜英一樣又高又瘦的女生是他的理想型，但在當兵後卻說：「我喜歡聰明、堅強和值得尊敬的人，當然最好是可愛的人。」問到假如有空會想做甚麼，他就表示想去上新郎課程：「在20多歲的時候，我想過要在自己還好看的時候快些結婚，老實說我已經到了適合結婚的年齡吧，所以預早去上課應該差不多了。」他之後又表示喜歡聽IU的《Winter Sleep》，網民猜測他當時已正和IU拍拖。