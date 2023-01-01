吳京內地賀歲檔擺擂台　梁朝偉隨時參戰

內地賀歲檔均是片商必爭之地，可是兔年卻出現奇景，暫只得3部電影官宣賀歲，不過，投資億億聲的大片又怎會如此輕易放過賀年肥檔，有指梁朝偉、周迅主演的《無名》亦有意加入戰團，只是靜觀內地疫情變化，分分鐘殺入戰場！

年年爭崩頭的內地賀歲檔，2022年就有7部電影逐鹿，非常熱鬧，不過，未知是否因內地疫情關係，踏入2023年竟只有3部電影率先「站上擂台」，官宣會於兔年賀歲檔上畫，當中包括以吳京掛帥的《流浪地球2》、張藝謀執導的《滿江紅》，以及動畫電影《熊出沒之伴我熊芯》，不過，有指不少電影其實都磨拳擦掌想加入這個檔期，只是想謀定而後動，遂暗地裏不斷放風，隨時來一招「出其不意」！

夠膽排在賀歲檔，當然有番咁上下，未有官宣但已不斷試水溫的電影均來頭不少，當中有兩代型男梁朝偉、王一博加上周迅主演的《無名》、鄧超執導及演出的《中國乒乓》以及2021賀歲片王《你好，李煥英》女主角張小斐主演的《交換人生》，套套都旗鼓相當，若全部均能於賀歲檔上映，票房之爭定掀一番惡鬥。

易烊千璽被整蠱？

至於3部已落實賀歲的電影現已開始宣傳，其中《滿》片「角色篇」宣傳短片很快成亮點，全因現年22歲的易烊千璽比43歲的沈騰還要顯老，造型、化妝比實際年齡至少老10歲，不少易烊千璽粉絲不忍偶像「走樣」，在網上大呼張藝謀大整蠱！