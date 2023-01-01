東方日報C1：Twins兩手準備　承諾2023必開騷

女子組合Twins兩年前的出道紀念演唱會計劃因疫情而泡湯。踏入2023年即有好消息傳出，她們預告今年將重返演唱會舞台，以勁歌熱舞回饋樂迷的支持。個人發展方面，蔡卓妍（阿Sa）將於影壇作出演技突破，衝擊影后；而鍾欣潼（阿嬌）則榮登「內地綜藝女王」寶座。

阿Sa與阿嬌組成的Twins成軍22年，一直是樂迷心目中的長青組合。早於兩年前她們已計劃舉行20周年演唱會，為Fans亦為她們自己留下美麗的回憶，惟當時飽受疫情影響，計劃作罷。2023年即有好消息傳來，Twins所屬經理人公司英皇目前已着手為她們籌備於今年內舉行巡迴演唱會，由於粉絲等足兩年，難怪Twins承諾屆時會傾盡萬二分力，以「老本行」唱跳回饋大家22年來的支持。

不過，由於近日防疫措施放寬的關係，引來歌手「報復式」入紙紅館申請演唱會檔期，Twins如今才「起步」，相信未必夠人爭，而英皇已兩手準備，不排除移師會展開騷外，亦有可能將巡唱首站轉到澳門或內地舉行。孖妹雖然目前手頭上工作緊密，但已向公司表明，屆時一定要有足夠時間綵排，更預告必有驚喜給一眾鐵粉。

新片演出有突破

談到2023年的願望，阿Sa說：「希望大家都平安健康，同埋想抽時間去個旅行，等咗好耐喇！」然而片約紛紛送上門，除了導演爾冬陞有意找她演出電視劇外，她更將接演一套新電影：「今次角色職業係大家意想不到嘅，會幾有趣，希望快啲可以公布，同大家分享。」其實阿Sa多次入圍電影獎項，只欠臨門一腳登影后寶座，粉絲都希望她於新作能成功作出突破，2023年刷新事業里程碑。

至於阿嬌則不停被內地綜藝製作單位睇中，有機會躍登成為「綜藝女王」，加上近日廣告合約接不斷，早前更被指瘦身成功，相信今年會是狀態最好、事業豐收的一年。她說：「新嘅一年最希望快啲通關，可以見多啲香港嘅歌迷，同埋好想去旅行探親，好耐冇見海外嘅親友。」對於在劇集《女法醫JD》內的演出，她最難忘的是角色的性格：「角色好複雜，感情狀態時好時壞，要拿捏得個位好準。」

另外，Twins自從演出內地綜藝節目《乘風破浪》，加上「合體」推出《女》劇，無論熱度及反應都不錯，故最近於內地人氣沸騰。原本昨晚的跨年活動，至少有3、4個商演爭相邀請Twins做嘉賓，且各單位動輒出價數百萬元人民幣酬金，惟她們因疼錫粉絲，想大部分Twins迷能透過螢幕一齊參與倒數，故最終選擇答允湖南衛視的演出。據悉，內地電視節目出場費根據規定不能超過80萬元，意味Twins是次對粉絲的窩心舉動，導致損失慘重，而2人今次只能瓜分約79萬元的酬勞，但依然覺得「物有所值」。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：