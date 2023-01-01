劉若英愈幫愈忙　搞亂五月天巡唱檔

「台灣天團」五月天的「諾亞方舟10周年進化復刻限定版演唱會」休息了幾天後，30日繼續在桃園棒球場啟航，現場2.5萬名乘客，還有位隱身在工作人員之中的特別嘉賓「文藝天后」劉若英（奶茶）一同搭上這艘「方舟」，乘風破浪前行2023年。

10年前曾擔任嘉賓的奶茶，不只擔任嘉賓還負責按字幕，以為可以騙觀眾，但被五月天發現，成員阿信說：「字幕在失控，我真的很想問打字幕夥伴，這樣我們怎麼唱，不然你自己唱一唱。」鏡頭一轉就見奶茶出現，被邀合唱《笑忘歌》，而她亦透露：「《笑忘歌》是我主動要求要唱的，我今年3月在台南參加五月天演唱會，當時聽到這首歌淚流滿面。」

她指歌曲勉勵她學會平凡、健康就是件偉大的事，轉頭跟五月天說：「所以請你（阿信）不要再熬夜了，我今天來看在我跟他們（五月天）認識那麼久，他們為了演唱會都沒睡飽上台。」奶茶再要求台下歌迷點唱，台下大喊《成全》，她開心地說：「有聽到不同聲音，請你們在網上留言《成全》是劉若英的。」最後她更「安歌」和歌迷大合唱《後來》。

阿信又擔心台下歌迷冷病，窩心問：「會不會冷？會不會熱？不過我看台上瑪莎已把衣服脫掉了，等下我很擔心等下怪獸，石頭，冠佑都全脫了。」怪獸自爆剛才脫去發熱內衣，阿信搞笑問：「你有穿發熱褲嗎，哪你可在台上脫掉嗎？」冠佑即時打鼓助攻，令怪獸笑說：「你為甚麼對這場合的鼓打得特別順。」