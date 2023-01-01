綾野剛除夕做老襯　渡邊謙年內娶小三

踏入2023年，日本藝能界喜訊不斷，繼女星土屋太鳳宣布奉子成婚後，去年被網紅議員東谷義和連環爆醜聞的40歲日本男星綾野剛，今日(1日)亦宣布已與拍拖多年的27歲女星佐久間由衣結婚，為近日低迷的演藝事業沖喜。

2人已於昨日(31日)除夕註冊結婚，搶在2022年結束前拉埋天窗。佐久間現時並未懷孕，一對新人未決定會否舉行婚宴或婚禮。雖然綾野剛與佐久間從未在工作上合作過，但2人經朋友介紹於2015年撻着後，2016年曾被雜誌踢爆熱戀。

綾野剛入行以來出名花弗，曾與女星戶田惠梨香、橋本愛等拍拖，又傳曾力追新垣結衣等。出名爛蒲爛滾的他，去年被相識多年的東谷大爆其渣男惡行，包括對性感女星小島瑠璃子霸王硬上弓，與未成年的NMB48前成員松岡知穗飲酒過夜等，又流出其疑似露鳥床照。

此外，曾演荷里活片《哥斯拉大戰金剛》（Godzilla vs. Kong）的63歲日本著名男星渡邊謙，日前宣布離開効力21年的日本事務所「K Dash」自立門戶後，被爆將於今年內第3度再婚，迎娶曾與他發展婚外情的圈外人女友。渡邊謙有過2段婚姻，2018年因與現任女友出軌，導致與第2任妻子南果步離婚。