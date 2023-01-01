吳業坤晒未曝光婚照　日妻長文剖白移居香港感受

歌手吳業坤去年中宣布與日籍女演員濱口愛子（Aiko Hamaguchi）結婚，愛子為老公移民到香港生活，又努力學中文融入大家，兩口子多次喺香港被偶遇，好不甜蜜。吳業坤趁昨晚（31日）除夕夜回顧2022年，佢就首次公開同愛子嘅日式傳統婚照，並留言表示：「今年過得很安穩，下年會過得更好。」

太太愛子亦回顧呢一年，仲好有心打咗百字長文，剖白移居香港感受，佢以日文寫道：「我可以在新年前回到香港。農曆新年在這裏很重要，所以即使在年底，日常生活也沒有像往常一樣改變，小鎮仍然充滿聖誕氣氛……🎄哈哈，我覺得很奇怪。從去年秋天開始就一直在努力移居香港，但是受新冠病毒的影響，我的後半生過得像寄居蟹🐚。儘管我們在同一個亞洲地區，但文化和環境完全不同。苦笑。不過，多虧丈夫、公婆、朋友等很多人的支持和鼓勵，我才得以看到以前從未想像過的世界，接觸到不同的文化，並有許多有趣的發現。 即使是幾個月前，也感覺像是很久以前的事了！這是非常令人興奮的一年，讓別人順其自然很重要🌵✨為了讓每一次體驗都成為一種資產並獲得力量，從明年開始，我希望腳踏實地，逐步塑造自己。感謝大家這一年來的辛勤付出！過個好年。」網友紛紛留言祝福二人來年更Sweet更close，仲話最想都係聽到佢哋造人成功有喜事！