蕭正楠2022年最後一日放閃　胡定欣轉行做歌手

藝人蕭正楠（阿蕭）、胡定欣、呂方、謝東閔、谷婭溦等現身大嶼山寶蓮禪寺舉行的節目《福佑香江 同心邁向2023》，陳展鵬夫婦及袁偉豪夫婦也出席支持。定欣表示能夠在大佛腳下獻唱迎接新一年非常有福氣，首次到訪大佛的阿蕭，被問到為何不攜眷出席？定欣聞言即笑指阿蕭「守齋戒」，阿蕭表示：「我咁純仲要洗滌？要出家啦喎！」更指雖然天寒地凍，但太太黃翠如卻為他做了2022年首件窩心事：「呢件褸嘅鈕本身係第2隻色，翠如幫我換晒所有鈕，真係好感動，唔甩㗎！（2022年最後一日先做好事？）係呀，我後日開騷，所以唔可以咁快用完，佢係好太太！」

即將開騷的他，被問到是否邀太太任表演嘉賓？阿蕭透露太太正努力於家中練歌：「佢好似唱《天黑黑》，到時可以合唱又可以獨唱，總之Encore時唱，伊館超時好貴，佢可以送走觀眾好快清場，表演送客，啲觀眾未走晒，佢再唱多首！」

而定欣則表示新一年欲朝唱歌方各發展：「倒數唱歌係好兆頭，想2023年可以實現，其實近幾年都有搵老師學唱歌，但覺得自己未夠好，希望開關後可以做多啲騷，已經好餓、好癢，邊度有得唱都去。（「金牌媒人」林盛斌話有醫生介紹畀你？）我冇聽佢講呀，不過最好嘅係需要等待嘅。」