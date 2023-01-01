姚焯菲下年進攻演員界　吳業坤被老婆街頭喪鬧

歌手姚焯菲（Chantel）昨晚（31日）現身觀塘apm參與倒數活動，吸引大批粉絲到場支持，席間更與樂迷大玩遊戲。當兩位歌迷上台清唱Chantel作品時，曾公開「迷戀」她的吳業坤失驚無神現身，自稱「小菲象」（Chantel歌迷）之餘更獻唱《原來談戀愛是這麼一回事》，二人又「合體」擺甫士拍照，終於促成首次同台演出，令全場起哄。

倒數後他們齊齊受訪。吳業坤以為自己的出現嚇倒Chantel，Chantel卻自言淡定非常：「冇嘢喎，係經理人事前冇洩密囉。」吳業坤透露半年前已簽約Chantel同一唱片公司，更打趣叫「師姐」。談到太太時，他笑答：「佢本身話嚟，又驚得自己一個，所以冇喇。（佢驚眼火爆？）佢好有自信，係對我冇信心啫。」

談到新年願望，Chantel希望健康及開心。至於台上透露新一年意欲踩過電影界，她答：「係好機會，應該係可以學到好多嘢。（有上過演戲課程？）細個學過舞台劇。」當提到想與哪位演員合作，吳業坤插口：「同JW囉，佢做你阿媽幾好。」Chantel即解圍：「做家姐得喇。」

至於去年差不多有一半時間在休息，吳業坤坦言今年要發力：「去年我都有北上拍劇，又喺內地開騷。（今年打算重振雄風？）雄風就唔係樂壇重振嘅，哈哈！但希望歌迷能夠重新接納我，好似放咗好多年假咁，可能之前好多措施，依家好似開通晒所有嘢嘞，自己都希望趁呢個機會再衝過，已經同唱片公司傾晒做音樂會及唱片，嚟緊會好忙咁錄音及拍劇。」

問到勤力工作是否為了養家？吳業坤笑答：「係呀，想搵奶粉錢，係健身嗰啲奶粉。（有好消息未先？）按部就班啦，呢個（有小朋友）係必須嘅，太太希望自己有啲工作先。（佢想做幕前？）佢之前都係節目主持嘛。（你有教佢廣東話？）佢進步咗好多，仲識得鬧我，有啲唔出得街，仲要喺條街度練習，我即刻叫佢唔好！」