平頭裝新Look示人　李昇基與朱相旭同奪KBS演技大獎

韓國KBS電視台年度盛事《KBS演技大賞》昨晚（31日）舉行，男星李昇基與朱相旭分別憑劇集《依法相愛吧》及《太宗李芳遠》勇奪最高榮譽的大獎，兩人均是出道後首次獲得演技大獎。

李昇基去年11月驚爆出道18年來遭事務所欺騙達5,700萬港元的音源收益，他已控告老闆及理事等人詐騙和私吞資金，現在已經離開事務所，轉到他開設的個人事務所重新出發，以平頭裝新造型示人的他強調並非因為受打擊而將頭髮剃光：「我最近正在拍攝電影《大家庭》，飾演僧人的角色，大家不要誤會，今天有很多人以同情的目光看我，真的不需要，我在2023年有演藝活動的計劃，也有鬥爭的計劃，也會在綜藝節目跟大家見面。」

他坦言苦惱了很久是否應該出席頒獎禮：「我知道很多人會覺得我有這樣的私事，來到慶典無論是笑還是沒有表情都是不對的，但我還是決定出席，原因是不希望因為我個人的問題而令大家忽視工作人員和演員們的努力。」

另一大獎得主朱相旭表示：「25年前我在KBS青少年劇集中以配角出道，25年後我在這裏得獎了，真的很感謝。」他除了多謝同僚演員、工作人員和觀眾之外，亦多謝支持他的家人：「我一直無法跟媽媽說『我愛你』這句話，我說過如果得到大獎一定要說，媽媽我愛你，還有到現在還不知道爸爸在做甚麼的女兒和照顧我們女兒的岳母大人，真的好多謝你們。」最後他提到坐在台下的妻子車藝蓮：「你總是站在我身邊，總是支持我，今天也跟我一起出席頒獎禮，世界上獨一無二的妻子車藝蓮小姐，我愛你。」令車藝蓮感動落淚。

至於男星姜河那就與男團EXO成員D.O.分別憑《謝幕：樹立而死》及《真劍勝負》同獲「男子最優秀演技獎」，「女子最優秀演技獎」則由《謝》劇的河智苑與《太》劇的朴真熙獲得。

以下是部門得獎名單

大獎：朱相旭《太宗李芳遠》、李昇基《依法相愛吧》

男子最優秀演技獎：姜河那《謝幕：樹立而死》、D.O.《真劍勝負》

女子最優秀演技獎：朴真熙《太宗李芳遠》、河智苑《謝幕：樹立而死》

迷你劇部門男子優秀演技獎：李准《紅丹心》

迷你劇部門女子優秀演技獎：姜漢娜《紅丹心》、惠利《花開時想月》

長劇部門男子優秀演技獎：尹施允《現在很美麗》、林周煥《三姐弟要勇敢》

長劇部門男子優秀演技獎：朴志暎《現在很美麗》、李荷娜《三姐弟要勇敢》

日日劇部門男子優秀演技獎：白成鉉《我眼裡的豆莢》、姜倫制《加油，我的人生》

日日劇部門女子優秀演技獎：朴荷娜《颱風的新娘》、車藝蓮《黃金面具》

男配角獎：成東日《說出你的願望》及《謝幕：樹立而死》

、許成泰《紅丹心》

女配角獎：朴知研《紅丹心》、芮智媛《太宗李芳遠》

男新人獎：邊佑錫《花開時想月》、李有鎮《三姐弟要勇敢》、蔡鍾協《由零開始愛上你》

女新人獎：康美娜《花開時想月》及《美男堂》、徐賢《魔咒的戀人》、鄭知蘇《謝幕：樹立而死》

男子人氣獎：姜河那《謝幕：樹立而死》、D.O.《真劍勝負》

女子人氣獎：李世熙《真劍勝負》、Krystal《瘋狂愛上你》

最佳情侶獎：姜河那與河智苑《謝幕：樹立而死》、金承洙與金素恩《三姐弟要勇敢》、羅仁宇與徐賢《魔咒的戀人》、李昇基與李世榮《依法相愛吧》、李准與姜漢娜《紅丹心》