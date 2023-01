張繼聰囡囡唱聖誕歌　鍾嘉欣產後一家去溜冰

剛剛聖誕過去,有不少明星家長趁着節日悉心為子女打扮一番,而藝人張繼聰早前分享了囡囡張靖與狗狗相處的聖誕時光,戴上聖誕帽的張靖擁抱着兩隻可愛的貴婦狗,更大展歌喉唱了一句︰「All I Want For Christmas Is You」。

藝人王祖藍與李亞男結婚多年依然十分恩愛,婚後二人共育有兩女,分別是大女Gabby及細女Hayley,並且經常於社交網分享一家人的生活點滴。早前祖藍上載了一家四口唱歌的搞笑影片,當中一家人也戴上了黑超,更以「咪嘴」演繹了英文歌《Dilemma》。有網友留言指︰「很有表演細胞的一家」。

近年移居了加拿大的藝人鍾嘉欣,於10月尾時宣布誕下孻女Anika,嘉欣活力十足,剛產後數月後已和三位子女一同溜冰,細仔Jared人仔細細平衡力非常好,既可以同時溜冰並推着載有Anika的嬰兒車。

藝人黎諾懿與李潔瑩結婚8年共育有兩子,分別是大仔「小春雞」及孻仔「小冬牛」,黎諾懿早前分享了孻仔對毛公仔大笑的片段,當每次「小冬牛」對着毛公仔大笑後,那毛公仔會錄下他的笑聲並播出「小冬牛」的笑聲,有不少人指場面非常可愛。