BLACKPINK舞台服　掀芭蕾舞衣熱潮

如果你熱愛欣賞演唱會，近年都深陷「1、2、3」魔咒----- 即上網購票時網站Loading的不停輪迴，而早前令粉絲們不惜中咒都只求一票的，就是下個月來港的女天團BLACKPINK。她們在社交平台上的動態，向來都是粉絲的注目點，而BLACKPINK近來的舞台服飾與精緻造型，引起不少關注，其中以Jennie與Jisoo都穿着的Balletcore風格服裝，即類似芭蕾舞者的服飾，集性感可愛於一身。以下為大家簡介這個風格，更提供幾種穿搭Tips給大家參考，讓大家與偶像同款！

Balletcore是以古典芭蕾舞者的服裝為靈感的風格，雖然是從Jennie的舞台服裝開始讓更多人知道，但其實在時尚圈不少Fashion Icon早就穿上這種服飾，例如名模Bella Hadid以灰色休閒服套裝搭配粉色芭蕾舞平底鞋、Hailey Bieber則穿上類似芭蕾舞服的粉色露背緊身上衣，以日常的單品搭配單個Balletcore風格的服飾。大家若是新手，可以參考她們在搭配中換上一件或兩件的單品，低調之餘也顯得很有Taste。

綁帶與蝴蝶結髮飾

綁帶髮飾不是必須的元素，卻是增加不少Balletcore氛圍的飾品。在BLACKPINK的舞台中，她們都會以服裝同色系的蝴蝶結、綁帶搭配Set頭，看起來更精緻、更像芭蕾舞舞者。大家不妨在日常中，綁好一頭的辮子，搭配蝴蝶結與綁帶髮飾，少女感爆燈耶！

腰間綁帶短紗裙

最能凸顯Balletcore的就是腰間綁帶的短紗裙，輕盈唯美的裙擺穿在身上彷彿下一秒就要跳舞。除了Jennie穿上紗裙，Jisoo也在不同的舞台中穿上越南品牌的Balletcore風格紗裙，無論是黑色還是紅色都超級美。

蓬鬆的綿質襪套

蓬鬆的襪套在日本是非常流行的單品，不少女學生在冬天都喜歡穿着來搭配校服，更讓襪套多一種清純感。襪套通常是在包住整個小腿，讓小腿的線條看起來更筆直，顯得腿長長。襪套亦是冬天雙腿的保暖神器，可以保護穿短裙時的冰凍雙腿。襪套除了搭配芭蕾舞鞋還可以搭配球鞋、高跟鞋等，總有一款能夠符合大家的風格。

緞面芭蕾舞平底鞋

無論甚麼時候都能穿着的芭蕾舞鞋，無疑是整個Balletcore風格中最容易駕馭的單品，可以搭配休閒的運動服、淑女感的裙子等。平底設計，方便大家平日逛街、聚會時輕鬆自在。這種鞋有很多不同的面料設計，包括亮面漆皮、啞光皮、緞面等，推薦大家首選緞面，因為是最接近芭蕾鞋的面料，不過緞面的鞋子非常嬌貴，不如其他面料這麼容易保養，大家穿着時盡量不要弄污緞面。