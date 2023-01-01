許廷鏗開騷扮唔記得倒數　孖鄧小巧合唱鼻涕滿面

歌手許廷鏗（Alfred）一連兩晚假九展舉辦的《in the round》演唱會，是他以唱片公司老闆身份的首個自資個人演唱會，昨晚（31日）除夕夜陪伴觀眾一同倒數，迎接2023年到來，嘉賓有鄧小巧、吳林峰、《全民造星IV》的WinWin（楊安妮）和CK（黃斯琪）等，Alfred對着小巧唱《微時》時哽咽落淚，之後小巧唱《誤解》時也忍不住抹眼淚，雙雙變淚人，唱《佛系人生》時全場觀眾亮起手機燈，唱罷他返回後台，有男觀眾心急見偶像大叫「I Love You」、「好掛住你」、「求吓你呀！」十分搞笑。

Alfred表示歡迎來到他自組工作室後舉行的首個演唱會，透露早兩年前已萌生開工作室的念頭，因經過不同公司和遊歷好多地方之後，發覺很多事情不是想做便做到：「唔即刻做就冇機會做，所以開咗自己公司，多謝見證我嘅第一次。」他並重新介紹自己：「你好，我係許廷鏗。」傳來一陣歡呼聲，看見觀眾席有人亮起「牙仔燈」令他想起2019年的紅館騷，勾起紅館的約定，稱好掛住紅館的四面台，並感謝12年來歌迷對他的支持。提到《事過境遷》其實是《郵輪》的第四稿，他因最喜歡《事過境遷》的歌詞，故當是一份禮物送給歌迷。Alfred以演唱會形式做新碟新歌發布會，個人私心揀選一些舊歌如《最喜歡不是我》來唱。

踏入元旦前夕，Alfred正在唱着《停半分鐘聽一闋歌》，唱到一半突然停音樂，他突然記起要倒數說：「咪住先，停一停。」急急由6秒開始倒數迎接新年，講Happy New Year後，台上放煙花，他再繼續唱餘下半隻歌，頗為蝦碌。唱畢他說「好開心同大家踏入2023年，一定要更加好。」他將台上波波池的波波，不停拋下台，與歌迷互動製造氣氛，由於觀眾較斯文，反應平靜，他唱《無力感》時，表示希望大家能踢走過去一年的無力感，演唱《面具》時，他拿着現場直播的鏡頭自拍，並錫了鏡頭一啖，給觀眾獻吻，觀眾久久不肯離場，最後他要清唱《Be My Love》，演唱會至凌晨1時才結束。

騷後Alfred在台上受訪，解釋是刻意扮忘記倒數，利用首歌停半分鐘的時刻跟歌迷倒數：「我哋度出嚟，係特登，最後6秒先倒數，好緊張，其實搞着自己，我係希望喺2023年第一個時刻同大家唱緊歌。」問到他與小巧都唱到喊晒，他表示返到後台時已分不清臉上是鼻涕還是淚水，感動是因為回想起以前他與小巧，鄭欣宜和林欣彤的往事：「我哋『三娘教子』組合嘅情誼，初出道識於微時，歌詞好錐心，希望懷着赤子心，唔好唔記得大家，其中一句係『生於這圈太亂』，大家有好多唔同經歷，慶幸同幾位仍然可以做好朋友。」

他對今次演唱會好滿意，是超額完成，讚觀眾好跨張地叻，笑言：「真係唱到1點也不怕，希望2023都順順利利，疫情快點過去，大家可以除下口罩面對面食飯，回復正常生活係我最大心願。」