Edan為MV漂頭演外星人　與女主角發展超友誼感情

踏入2022尾聲，MIRROR成員之一呂爵安（Edan）首度與周耀輝合作，推出全新R&B歌曲《LOVERSE》讚頌愛，MV中他更化身外星人，與地球人發展超友誼感情！而歌名更特別加入元宇宙（Metaverse）概念，變成《LOVERSE》，Edan特別為大家解釋這個歌名及歌詞內容的意思，他說：「《LOVERSE》係想講愛對人類好緊要，愛喺全宇宙都係一個共通嘅語言，喺任何地方都會發生，係一件永恒嘅事。」歌詞中有兩句令Edan印象深刻：「愛就要笨到像天才，愛就要大到成為大愛，他覺得這兩句的形容很巧妙，說：「愛未必好Logical（邏輯性），未必好有原因，甚或有時可能會好蠢，但呢個就係愛嘅精神，唔好諗太多，唔好估太多。」

而Edan亦喺Live表示：「希望呢個世界多啲愛，每個人都可以多少少愛或者大愛啲，成個世界會開心啲，大家都會舒服啲。周耀輝老師寫嘅詞，同我嘅理念好接近，所以好鍾意！」今次是Edan第一次接觸R&B，他一直很擔心難以拿捏，為了盡善盡美，他特別用了7日時間灌錄歌曲，是繼《E先生連環不幸事件》後，灌錄時間最長的一次。

《LOVERSE》原定聖誕節推出，但因延期改到大除夕才面世，不過這卻與MV的情節脗合了！因為MV裏都有倒數情節，而Edan亦化身外星人來到地球，遇上一名少女，發展超出估計的情誼。Edan說：「以往啲MV我都係演一個貼地嘅男生，會經歷大家都會經歷嘅嘢，好多類似嘅嘢，所以就諗不如試啲新嘢，或者佻脫啲，冇咁現實嘅嘢，結果就揀咗外星人嘅主題。自己聽咗個古仔都覺得好吸引，更提出我要做外星人！」他更為MV漂白了頭髮，又戴了Colour Con，讓人眼前一亮。他說：「今次應該係出道以嚟最誇張嘅一次，誇過出Show，但好好玩，可以着啲好誇張嘅嘢，可以試新形象，睇落都唔錯。唯一擔心自己做外星人會唔會好傻仔？因為全程俾女主角Lead住做一啲嘢，乜都唔識咁。希望出嚟感覺大家會覺得幾得意，亦希望畀到大家想像空間，如果倒數時有個外星人喺背後出現，會係點呢？」

今次MV不但要在不同地方取景，又要轉換多個造型，更要一日內完成拍攝，所以整個拍攝進程都十分緊張，Edan也說:「都幾辛苦，咁嘅長鐘工作模式，有少少懷念，但同時又好有動力，因為好耐冇試過咁Chur拍MV，加上成個MV嘅氣氛同主題我都好鍾意，所以OK。今次最攰係戴Colour Con，不嬲戴Con都唔可以戴好耐，會好攰好拮眼，加上前兩日開始喉嚨痛，有少少嚥喉發炎同感冒，好在有Keep住食藥，我比較擔心女主角多啲，因為有幾個Shot（鏡頭）同我好近距離，我同佢講都應該病硬。」

明天就是2023年，Edan分享了他來年的目標：「2023年希望出多啲唔同種類嘅歌，其實都袋住咗啲歌好想出，風格亦好唔同，希望可以儲多啲唔同種類嘅歌。另外就係繼續唱多啲歌，變靚仔啲，做戲做好啲！」