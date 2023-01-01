馬國明出動巨鑽求婚成功　湯洛雯怕醜Say yes

藝人馬國明公開有意今年同女友湯洛雯結婚，言出必行嘅佢，近日愈發高調晒愛，原來佢已經有晒行動，趁今日（1日）元旦日宣布求婚成功，晒出獨角獸及小馬定情信物，更將大大粒鑽石求婚戒指套喺獨角獸頭上，明顯湯洛雯已經say yes！馬國明先係默認婚事，及後回應東網：「謝謝大家關心……愛護……」而湯洛雯剛怕醜回答東網講多謝：「Hahaha thanks❤️」

被問到求婚過程，二人就玩神秘，馬國明向東網自爆過程簡單：「簡簡單單……」對於婚禮細節、獲求婚有冇好感動等，湯洛雯剛表示婚禮未定，諗住宣布咗先開始計劃：「當然開心啦，不過（求婚）就唔係呢幾日發生嘅😊細節留番自己留念啦🤭」對於係問到係咪雙喜臨門有咗BB？湯洛雯即急急否認：「of course not！」

湯洛雯好姐妹朱千雪則大爆求婚當時佢哋唔在場：「求婚我哋唔在場，不過知道佢哋消息之後，都戥佢地非常之開心！」蔣家旻就錫住好友，叫大家畀空間兩位準新人：「1月1號宣布喜事好戥佢哋開心！！！恭喜靚湯同馬明！！！佢哋依家應該好多人祝福，同要籌備好多嘢，所以比啲空間、時間佢哋。」