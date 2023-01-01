歌神陳奕迅挑戰體力極限　宣布紅館騷加開2場

歌神陳奕迅（Eason）在除夕夜（31日）的《 Fear and Dreams》演唱會上，跟全場觀眾倒數，大會於今日公布好消息，宣布加開1月10、11日共兩場！Eason開騷以來，每晚一票難求，歌迷要求叫加場外，連他身邊的朋友亦呻買不到門票，經過18晚演出後，他考量過體力仍可加開，終於首肯放棄休息的日子，以滿足歌迷要求。

為了讓餘下的9場演出平安成功，他十分小心，有前排觀眾向他送花，他也不敢接，不停多謝對方，坦言還有很多場數仍需演出，還是遵守大會規定，不能有太近距離接觸或收禮物。而大除夕演出過後，他也是隔着紅館長長走廊，跟女兒包包及老婆離遠揮手，脫下口罩兩秒，送上隔空一吻互祝新年快樂，繼而再一個人返酒店。

除夕夜演唱會安排於晚上9點半開場，到踏入凌晨，Eason帶領全場觀眾一起倒數，Happy New Year歡呼聲震撼紅館，他不單送上最後一段《浮誇》，「安歌」時選唱自己作曲的《床頭床尾》外，亦因歌迷不肯離開而度「安歌」《兄妹》及 《歲月如歌》。

Eason每晚「安歌」歌單是根據其出道年份編排，每年揀選一首他十分喜愛之歌曲，出道27年的他，加場之後，剛好是27場，正好圓滿了他的「安歌」環節。

由於大除夕封路關係，Eason的座駕一度駛不離紅館，要等到凌晨2點止，道路才回復正常，而他離開時發現紅館門外仍有大批歌迷冒着寒風呆等了他個半小時，他在上車前一一跟歌迷打招呼道別，上車前更除下口罩2秒，送上可愛鬼臉，非常搞笑。