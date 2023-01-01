好玩煮意　仲有得意帽子送暖

幾年來，相信大部分人都食過很多餐外賣，兩、三餸飯及粉麵應該食到很奄悶吧！今次介紹一個外賣芝士火鍋及果汁，前者附送無煙炭，炭燒芝士火鍋燒得特別過癮；後者送帽送暖，亦夠窩心，玩味煮意，為生活加添樂趣！

炭燒芝士火鍋

幾日假期，想同另一半或親友玩玩煮飯仔，而正好大家又是芝士迷的話，以芝士菜式為主打的芝士冰室早前推出的外賣黃金芝士火鍋應是不錯的好玩煮意！外賣套裝以品牌自家創作的吉祥物「豬士哥」（Juice Gor）作外賣盒飾樣，每盒附帶兩粒圓筒形無煙速熱炭（每粒可燒約半小時），置於空氣流的室內也不會產生油煙，方便又乾淨；另配備兩個網架，一個可以用來燒芝士，另一個則用作燒烤食物，交織出獨特風味。芝士火鍋的鍋底用上Gruyère、Raclette和Emmentaler 3種芝士製作，調配上富奶乳香及堅果香又有鹹甜滋味，而且質彈性十足，具拉絲效果。此外，加入白酒調校出濃稠恰到好處，能充分包裹住食材，帶來滿腔「芝」味。餐廳有4款套餐，入門級套餐亦是每個套餐的基本配菜，包括法包粒、Gammon Ham、紐輪堡腸、香草焗白菌、牛油焗新薯、煙肉椰菜苗、甘筍仔及車厘茄。另有農場精選（澳洲無激素雞扒，丹麥無激素豬柳）、新西蘭特選西冷及海鮮拼盤（帆立貝、青口、熟蝦、龍脷魚柳）；輕輕鬆鬆就可以在家歎不同款式的海陸空芝士火鍋了！

戴帽的鮮榨果汁

果汁都戴帽？是的，說的是來自英國、早前登陸香港的健康果汁品牌innocent®，品牌以原汁原味、純天然、無濃縮、無添加的鮮榨果汁果昔作招徠，可以直接開蓋享用100%水果製作的果汁與果昔，方便有營，故贏得不少追求健康的巴絲打歡心。品牌最近引入「大愛小帽」計劃（Big Knit），為弱勢社群送暖。「大愛小帽」計劃早在2003年已在歐洲推出，請來全歐洲的義工，為果汁編織出七彩繽紛的小帽子，推出佳節特別版，出售後將部分收益捐予慈善團體。每一支果汁都「佩戴」一頂人手編織的獨一無二小帽子，想擁有的話可於即日起至1月31日期間，在指定地點即可選購，每售出一支，品牌便會捐出HK$2予樂餉社，為新一年為弱勢社群送上溫飽，粉絲亦可享受美味鮮榨果汁的同時，擁有五彩繽紛的小帽子作髮飾或家居裝飾，又能為社會出一分力，一舉多得！