EQS 53 4MATIC+　激辛電AMG 3.4秒破百

帶有鍍鉻熱沖壓垂直條的Black Panel鬼面罩乃AMG專屬，並配備根據空氣動力學而作出改良的前下及兩側進氣口，成就僅0.23Cd.低風阻系數。

坐擁1,020Nm強大扭力及3.4秒破百能耐的EQS 53 4MATIC+ 是Mercedes-AMG首款量產電動車型。要成就此等高性能表現，在Affalterbach的AMG工程師功不可沒，事關他們全新開發了不少專為「電AMG」而設的配置及部件，帶來零排放的激辛駕駛體驗。

以AMG掛帥的全新EQS 53 4MATIC+，車載更強的純電動力系統，前及後軸各設一具專為AMG而設、擁有更高轉速和更大功率的電馬達，配合每分鐘能作出10,000次扭力檢查，並能根據駕駛情況在前軸和後軸之間持續分配驅動扭力的AMG Performance 4MATIC+ 完全可變四輪驅動系統及AMG DYNAMIC PLUS系統內具備增壓功能的RACE START模式，只要電量有8成或以上，最大功率和扭力輸出可達761hp及1,020Nm，完成0-100km/h加速只需3.4秒。

車載107.8kWh大容量電池及智能動力回收系統，鬆開加速腳踏、踩下制動腳踏或透過軚環後方鋁製撥片減速，均能有效地將動力回收動力，回收率最高可達300kW，並擁有高達580km（WLTP）的續航力。

不止性能數字亮麗，下盤功夫更是了得。它跟一般EQS一樣同採用適用於豪華和行政級的電動車底盤，不同的是配備了轉向角度高度9度的後輪轉向及跟AMG GT一樣的AMG RIDE CONTROL+ 自適應空氣懸掛系統，並換上全新專為AMG而設的懸掛部件，包括：後軸樑、副車架、摩打的安裝支架及橫向穩定桿等。無論是操控靈活性、行車穩定性及安全性俱高。喜歡AMG動態駕駛的，可透過AMG DYNAMIC SELECT選擇「Sport+」駕駛模式，又或於「Individual」模式對引擎、波箱、懸掛、轉向及聲效系統等進行個人化設定，例如揀選AMG Dynamics動態懸掛和扣人心弦的「Performance」 AMG聲效體驗，全方位沉浸於高性能純電駕駛樂趣中。

規格表

車型：4門5座位電動豪華房車

鋰電池：107.8kWh

馬達：前及後軸電馬達

最大馬力：658hp/761hp(連AMG DYNAMIC PLUS)

最大扭力：950Nm/1020Nm(連AMG DYNAMIC PLUS)

驅動：四輪驅動

續航距離：526-580km（WLTP）

0~100km/h：3.9秒/3.4秒(連AMG DYNAMIC PLUS)

車身體積：5,223×1,926×1,518mm（長×闊×高）