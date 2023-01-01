叱咤︱謝安琪講起90歲老父聲沙　攞獎唔唱豪畀其他歌手

歌手謝安琪憑《憶年》打入「專業推介 叱咤十大」第5位，她上台攞獎及發表感言時表示：「歌入面加入爸爸嘅角色，係爸爸帶我認識呢個城市，我想有啲嘢分享，就係快90歲嘅爸爸有啲唔舒服入咗醫院，記憶力衰退，喺呢度我想送首歌畀爸爸，如果可以就畀埋啲記憶力畀爸爸。」說時，一度感觸聲音沙啞，她又說早前拍攝聲帶發炎，所以未能演繹新歌，要將餘下時間「豪」畀下一位上台歌手。

謝安琪後台受訪時，依然眼濕濕，談及聲帶發炎，她說：「拍緊齣電影未煞科，喺戲中做歌手，四出演出，喺啲山邊、河邊因為大風，又要唱歌關係吹親喉嚨，好在未有生繭，但醫生建議我唔好講嘢，同埋最好唔好唱歌，要多謝醫師，好似祝福我有獎攞，自己仲有3、4日就拍完，醫生叫我最好唔好講嘢。」

她又笑言搵姜濤，因為她送了致詞時間給他：「好好珍惜她這位前輩。」而談及其90歲在父親的情況，指爸爸入院後曾「失蹤」幾小時：「搵番佢之後，冇晒記憶力，應係記憶力衰退同埋老人病，好擔心，好忙，又要開工，打畀佢又記唔明佢講乜，送首歌畀佢，希望佢記得我，現爸爸已出院，依家睇吓點照顧佢，咁走失好危險，或者我會減少工作陪爸爸。」