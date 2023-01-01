Pa.K.Pakuchi 好波大胃王

雖然話女人口大食窮郎，但如果女友呢樣唔食、嗰樣唔食，身為另一半又真係幾無癮！喺日本寫真界有唔少女優都好大食，唔係講性方面，千祈咪心邪，就好似個名有啲怪怪哋嘅Pa.K.Pakuchi，唔止食量大，乳量都好驚人呢！

人瘦波大

假如咁好彩有唔同類型嘅女朋友可以揀，你會鍾意冷艷高貴型，抑或天真可愛型？筆者嘅答案一定係後者！無錯，女人心，海底針，更何況係要征服前者，畢竟人生得幾十年光景，實在唔想花太多時間去揣摩對方心意，但講到後者，相處過程自在得多，撞正Pa.K.Pakuchi（下稱PKP）呢類美少女，直情會氹番你轉頭，就算佢只係笑吓，都會令男士嘅繃緊心情放鬆晒！

今年25歲嘅PKP，喺2021年開始拍性感寫真，面圓圓，眼大大，雖然有人話佢個樣成個麵包超人咁，但筆者就覺得佢夠親切又可愛，笑容天真無邪兼帶點傻氣，相當得人鍾意。身材方面，PKP可以話係人瘦波大，四肢修長，上圍卻有對脹卜卜嘅I奶，質感天然，配上嫩白肌膚，絕對係一流靚波！

藝名古怪

講番PKP嘅寫真事業，發展都唔錯，一起步已成功引嚟廣大寫真迷注意，除咗靠身材吸睛，亦同佢個藝名有關。據PKP表示，呢個名同佢嘅個性有關，因為譯成日文有大口、為食嘅意思，而佢本身好為食，所以先起用呢個怪怪哋又有氣勢嘅藝名。

提起為食，PKP話自細就好好胃口，跟隨爸爸去美國生活咗3年時間，嗰陣食肉食到好瘋狂，可能係因為呢個緣故，令佢對波發育到咁飽滿。除咗拍寫真，PKP亦係美少女組合「Raidroid」成員，跳舞同唱歌都相當在行，喺今年2月份，就會舉辦第一次演唱會，希望到時座無虛席啦！