叱咤︱林家謙封歌王　鄭欣宜出「股」惑冧莊女歌手金獎

鄭欣宜冧莊獲「叱咤女歌手金獎」，只見她上台時出「股」惑，半個Pat Pat露出上來，一上台就喊的她表示2022年是她迷失的一年，對她來說可能去年太順，不知如何維持或跨越，所以發現自己迷失了，但是她又覺得因此而認識了迷失。自言心情比去年更緊張的她，雖然不少人覺得她很強大，但其實是其信念更強大。而得銀獎的泳兒及銅獎的黃妍亦都感動落淚。泳兒入行至今，終於首奪女歌手銀獎，她上台時激動爆喊說：「我用咗17年時間終於攞到，雖然我行得慢，但每一步都係好踏實，令我成為fighter。」她表示無論做乜工作，大家都要堅持，她17年都可以做到一個有夢想的人，每個人都有能力去創造自己的奇迹，她說：「今日我上到呢個台就係一個奇迹。」鄭欣宜上台說：「嘩！我兩年冇打過牌，好耐冇試過冧莊，我真係估唔到，今日可以咁樣，多謝投我每一個票的朋友，鍾意我嘅人，你哋真係good taste，你哋2023一定會好好，因為你哋投咗我一票。」

「老是常出現」台上的林家謙又再上台攞「叱咤男歌手」金獎，他捧住獎座時表示：「呢個獎會手震，因為好怕攞呢個獎，我把聲唔係普羅大眾喜歡嘅聲音，有啲人話係電音，有啲又話係破地獄，仲有啲話係拉鐵閘聲，我飲大咗時都會有呢種感覺，多謝唔同嘅人對我把聲有唔同嘅心理反應。」他又一輪嘴多謝合作夥伴，還有到支持的父母：「多謝佢哋一齊包碟。」又多謝歌迷為他製作黑圖及片，雖然他沒有看，但最緊張歌迷玩得開心。