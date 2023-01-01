激情咖啡 歎完勁興奮

昏昏欲睡點算好？唔少人都會歎杯咖啡嚟提吓神，而對於好性嘅男士，就算係唔飲得落口嘅咖啡（Coffee）都可以產生醒神效果，甚至會令人興奮到徹夜難眠呢！

Coffee Shop 唔係賣咖啡？

3歲細路都知乜嘢係Coffee Shop，但唔係乜嘢時候都有咖啡賣！事關當佢變咗一句情色俚語，意思亦會變，暗指女性嘅蜜洞，據講係由暗指曳曳嘅情色俚語「Getting Coffee」衍生出嚟。講開又講，坊間有個傳聞指咖啡唔止提神，仲可以壯陽，其實係一場誤會，事緣咖啡中蘊含嘅磷酸二酯酶抑制劑，同藍色小藥丸雖然同名，但屬於唔同類型，所以對於增強男士勃起功能嘅效果好有限。

Coffee Table 互望添情趣

享受魚水之歡嗰陣，如果可以一直望住性伴嘅火辣肉體同醉人表情，感覺會更加興奮，而除咗騎乘位之外，「Coffee Table」呢個性愛體位一樣能夠讓男女雙方喺四目交投下共赴巫山！玩法好簡單，男女先做出騎乘姿勢，跟住女方上半身向後仰並以雙手支撐，男方亦作出相同動作，然後不斷挺動下半身，以便進行活塞運動。據性學家指出，由於進入角度較大嘅關係，呢招可以有效刺激女方嘅G點，而且難度唔算高，值得貪新鮮嘅男女試玩。

《No Man's Land: Coffee & Cream》 經典四仔

講開 Coffee，筆者諗起一套經典四仔叫《No Man's Land: Coffee & Cream》，喺2007年12月推出，係片廠No Man's Land成立後，首套大堆頭作品，由天后級脫星Silvia Saint為首，仲有Jada Fire、Tiffany Mynx、Cheyenne Silver等超過20名脫星參演，陣容真係超強，超豪華！另外，呢套落重本製作嘅四仔，喺2008年同2009年橫掃AVN、XBIZ、XRCO等頒獎禮，獲得最佳四仔、最佳性愛演出等獎項，咁犀利仲唔係經典中嘅經典？

同場加映：逢見梨花咖啡情緣

朝早歎完咖啡，成個人醒晒，呢個時候見到逢見梨花投懷送抱，你會點樣炮製佢？h.m.p喺2022年推出嘅AV《相愛嘅二人，如果早上飲咖啡，曳曳會繼續嗎？》，就喺由呢一幕咁動人嘅畫面揭開序幕。故事講述梨花同男友拍拖，情不自禁地曳曳起上嚟，第二日朝早歎杯咖啡，跟住又再曳曳，就係咁簡單，之但係令唔少AV迷留下深刻印象，一嚟家陣啱啱先係23歲嘅梨花，擁有一對31H美乳，舉止又好有女人味，二嚟呢套AV以愛情嚟包裝，對白甜到漏，拍攝手法好浪漫，所以獲得極佳口碑。