叱咤︱Anson Lo爆冷揮低姜濤勇奪「我最喜愛的男歌手」

《叱咤樂壇流行榜頒獎禮》「我最喜愛男歌手」一獎賽果出人意表，MIRROR成員Anson Lo成功擊敗賽前大熱隊友姜濤首度奪此得獎。由於上年DJ林海峰（Jan）宣布姜濤攞獎時，先噏Anson Lo個名，令他誤以為得獎，企咗起身，令場面有點尷尬，事後Jan更引起歌迷抨擊，所以今晚Jan笑言吸收受過上年教訓，他痛定思痛，今次只會講一次得獎者個名，當他宣布係：「盧瀚霆！」見Anson Lo有點猶豫，可能驚再次被玩，唔敢走上台，Jan說：「使唔使我落嚟頒。」他才上台領獎，但他有點惘然說：「我個腦停晒，多謝投我票嘅觀眾朋友，呢一年對我哋MIRROR唔係容易嘅一年，但我哋每一日都不停努力咁工作，我承諾攞獎與否都會比2022更加努力做好每份工作，我一定唔會懶，一定會盡我2000%努力去做。」

姜濤憑《作品的說話》冧莊奪得「我最喜愛的歌曲大獎」，得獎上台致謝詞時說：「多謝姜糖，呢隻歌其實最緊要嘅message都喺首歌度，就係世界和平，希望大家關注自身之餘，都多啲關注呢個世界，我希望喺我作品裏面，一步步實現畀大家。

而男圑MIRROR再上台獲「叱咤我最喜愛的組合」獎，11子一字排開獻唱《We All Are》時，姜濤情緒帶點激動而唱不到歌，有Ian拍膊頭以示支持，至於眼濕濕的Anson Lo亦受「感染」，唱得相當細聲，而Ian唱到一半歌時，亦「失守」而無法唱下去。至於「我最喜愛女歌手」由鄭欣宜奪得！

《叱咤》頒獎禮全滿落幕，方皓玟、Serrini、許廷鏗、陳柏宇、林奕匡等雖然食白果，但都坐足全場，唱作歌王林家謙個人囊括了7個獎項，包括《邊一個發明了ENCORE》的作曲，和有份參與的編曲及監製獎，成全晚大贏家，馮允謙都有三個獎在手，包括男歌手和唱作人銀獎，以及憑《Freakin' Nightmare》得叱咤十大第十位，女歌手方面鄭欣宜連奪女歌手金獎及「我最喜愛的女歌手」，MIRROR團隊、以及成員姜濤、陳卓賢各有兩個獎，而Anson Lo和Jeremy則各一，他們合共攞到八個獎，而師妹COLLAR都擸咗兩個獎，MC張天賦跟樂隊Dear Jane都各有兩個獎。