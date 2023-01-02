【是日通勝】

農曆十二月十一

壬寅年 壬子月 庚申日

吉時：凌晨1時至3時、上午7時至9時、下午1時至3時

凶時：凌晨3時至5時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：拆卸、掃舍

忌：結網、安床

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：3、13、20

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：運氣好到不得了，能在職場競爭中佔優勢。

金牛座：感情運欠佳，不糾正生活惡習，難扭轉頽勢。

雙子座：對伴侶要多包容，咄咄逼人會令對方討厭。

巨蟹座：不要讓自己變得財迷心竅，以免觸犯官非。

獅子座：謀事要竭盡所能，切勿因一時挫折而退縮。

處女座：愛情事業兩得意，今天沒有問題可難倒你。

天秤座：感情需花時間栽培，別以忙碌為卸責藉口。

天蠍座：好人有好報，只要有顆善心，好事自然來！

人馬座：保持好心情，好好控制脾氣，身體更健康！

山羊座：職場上不乏爭取表現的機會，要好好把握。

水瓶座：別讓自己變自私精，否則運氣好也沒有用。

雙魚座：事業遇阻力，溝通問題影響大局，必須正視。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）蛇 偏財旺

（跌）虎 是非多

鼠：鴻運當頭，不管做甚麼都顯得游刃有餘。

牛：桃花旺，示愛吉日，單身者宜趁機表白。

虎：是日沖煞，情緒不穩，說話容易得罪人。

兔：心情欠佳，做事易分心，宜找友人傾訴。

龍：運勢佳，事事順心，工作表現如有神助。

蛇：偏財旺，出外購物有機會買到超值貨品。

馬：財運不穩，忽上忽下，投資理財需注意。

羊：有伴侶者易發生衝突，謹記約會勿遲到。

猴：貴人運強，多請教長輩，做事得心應手。

雞：金錢運下降，處理帳目問題要提高警惕。

狗：工作計劃被打亂，幸獲身邊人出手相助。

豬：不宜借貸做擔保，錢財隨時有去無回。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

年年歲歲花相似 歲歲年年人不同

上期專欄開始同大家分析，在自身有運或冇運的環境下，如何趁一年開始採納好運，取個好意頭。

還記得多年前某某更替他的策略，重新為自己安排往後的所有工作決定。當年他首次帶領一眾粉絲北上展開首個活動，原定搭首班列車，當時大家已準備等候列車開動，突然車長廣播指列車不能啟動，需要轉搭另一班車，雖然只是時間上的延誤，但在玄學上是個卦象，到了多年後的今天，不管要花大量金錢，事前也會做好所有項目宣傳，即是我所講輸人不要輸陣，凡事開頭要開得好，所以為甚麼要擇日，當然，擇到好日子，若心性本質違背天意，也是達不到成功的，這是多年觀察得出的答案。

《易經‧繫辭》云：「二人同心，其利斷金。」萬眾一心就能所向披靡，時移勢易，抱着事事為王、唯我獨尊的心態已不可行，靠舊有的經驗和伎倆，常會追不上時代步伐。

2023兔年大利南北，3個財位分別是北方、南方、西南方，可趁過年開始放一些吉祥物品加持運氣，我喜歡放用紅繩綑綁的有根白蘿蔔。白色的五行代表金，寓意好彩頭。另外，把這幾個方位的雜物拿走，再放年花、貼春聯、放財神像等吉祥物品。最緊要檢查這幾個方位不能發霉或有破舊東西。

下期教大家在年尾以一種最簡單、最有力的方法為自己和家居大掃除，藉此清除霉運和不好的磁場。團結是力量，有正能量磁場，一家人齊心把霉運清除，就能迎接正式的「福到」。