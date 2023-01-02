王君馨鍾舒漫舞爆西九　盼為舞者增設獎項

熱愛舞蹈的藝人王君馨（Grace）早前和鍾舒漫（Sherman）、黎美言（Winkie）、衛詩（Jill）及吳嘉禧（Cheronna），在西九文化區舉行的大型戶外舞蹈表演《Figure OUCH!》中，聯同17位來自不同派別與舞種的導師與學員，一起施展渾身解數，上演多場精彩的聯乘表演。全場氣氛high爆如大型跳舞派對，期間Sherman、Winkie、Grace、Jill及Cheronna 5人全以黑色舞服上陣並狂跳220秒掀起高潮。

騷後難掩興奮的Cheronna，笑言等上台時，多次忍不住衝出台邊欣賞：「原本應該乖乖地mark舞等表演，但係真係忍唔住，嚟緊我都會出歌，雖然唔關跳舞事，但係真係好想造跳舞歌，心好癢。」久未在台上跳舞的Jill說：「真係耐到我都唔記得，但係好掛住呢個感覺，希望香港多啲呢類dance show。」Winkie則說這次演出，令她們找回自己：「有時做娛樂圈，人哋叫你做咩就做咩，今次令我哋搵返個初心，做返最pure嘅自己。」

5人更異口同聲說希望樂壇頒獎禮能設立排舞師獎，以鼓勵一眾付出無限的舞者，Grace說：「舞者有時冇演員、歌手咁被尊重，好似淨係企喺側邊咁，但如果冇咗排舞師，大家睇開嘅跳舞MV出嚟嘅效果就冇咁好睇。既然曲詞編監都有獎，其實好多演出同MV，排舞師都有好大功勞，外國都有好多關於跳舞嘅獎項，希望香港都可以有，相信對舞者係好大嘅鼓勵。」另外，舞者Lambo感謝大會提供演出機會，更說如樂壇頒獎禮增添跳舞獎，必定帶來莫大的鼓舞，更希望能為舞者們成立工會：「一個人嘅力量好有限，有時都唔知同邊個fight，如果大家有同一個目標做就好。」另一舞者阿業表示希望本地舞者的地位有所改變：「始終我哋嘅話語權好低，有時反映咗都唔會被放喺好前去考慮，覺得『都係dancer啫』，甚至有啲dancer自己都覺得係咁。」