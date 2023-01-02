叱咤2022︱鄭欣宜同Anson Lo過電唔敢隨便錫

歌手鄭欣宜於《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》中奪得「女歌手金獎」及「我最喜愛的女歌手」兩項大獎，成功冧莊「雙料女金」，即連續兩年贏得兩項相同大獎，森美頒獎時更直指欣宜超越王菲等天后前輩，是「天后當中嘅天后」，難怪欣宜領獎時表現激動，淚如雨下！

完騷後受訪欣宜全程表現風騷，不忘多謝樂迷們投票支持，又自爆：「我頭先手都震埋，幾驚支咪撞到棚牙。」她坦言：「前年一切好順利，覺得好難再跨越，當時真係冇諗過有咁嘅成績，有壓力，開始覺得迷失，後來覺得由得佢迷失落去，仲反映喺自己作品裏面。（再冧莊咪仲迷失？）今次好啲，因為3月舉行演唱會，可以分散注意力。（開始閉關戒食？）未，我頭先仲食西米布甸。」

談到「老公」Anson Lo亦奪得「我最喜愛的男歌手」，欣宜坦言：「恭喜佢，戥佢好開心，好感動，畢竟我哋之前合作開騷，大家花咗時間去了解對方，我真係以佢為榮。（錫錫祝賀？）女仔嚟㗎，點可以咁隨便？不過頭先佢喺枱上演出，我哋有眼神交流。（肯定佢望到你？）肯定，仲過咗電。（約埋佢一齊慶祝得獎？）好呀，都話女仔，等佢約！」