70年代格林美女子組合The Pointer Sisters創隊成員Anita病逝

70年代與80年代活躍的美國R&B女子組合The Pointer Sisters創隊成員Anita Pointer,由經理人宣布上年12月31日於洛杉磯病逝,終年74歲。聲明表示:「很傷心地宣布,格林美獎得主The Pointer Sisters成員Anita Pointer經過與癌症勇敢的搏鬥,在家人陪伴下安詳離世。」

The Pointer Sisters由姊妹Ruth、Anita、Bonnie與June組成,她們父親是牧師,因此她們自少已在教堂唱歌。Bonnie與June於1969年作為二人組出道,其後Anita與Ruth亦加入,於1973年出處女大碟,大熱曲有《Yes We Can Can》,Bonnie其後離隊單飛發展。組合先後憑《Fairytale》、《Automatic》與《Jump (For My Love)》奪得格林美獎。Pointers家族新一代女成員其後亦加入組合。

Bonnie與June分別於2020年與2006年離世,Anita的唯一女兒Jada則於2003年離世。Pointers家族聲明表示:「我們為Anita的離去感到非常哀傷,但我們很安慰她已在天堂與女兒Jada、妹妹June與Bonnie團聚。天堂有Anita在會更有愛與美麗。」