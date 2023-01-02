叱咤2022︱仍未探阿Mo　MIRROR終與So Ching見面

人氣男團MIRROR在《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》中，個人及組合橫掃8個獎項，副隊長AK表示好開心，雖然隊長Lokman病倒變11缺1，但對每個成員都有新嘗試及有好成績，笑言將來生仔一定要叫Jeremy：「叫Jeremy都攞金，我都要叫JK。」獲「生力軍男歌手」金獎的Jeremy表示台上領獎時因太緊張，忘記多謝很多人，並表示會請隊友們去他經營的日本餐廳食飯慶功。 Ian獲「唱作人」銅獎感覺好大榮幸，他稱由第一年出Solo時已開始寫歌：「今年才有人覺得我是唱作人，好開心，係好大鼓勵。」Stanley和AK一唱一和表示一直睇好Ian，AK扮嬲Ian沒有在台上多謝他。 至於姜濤冧莊第三年攞「我最喜愛的歌曲」，他稱：「事前冇諗頒獎典禮事，不嬲抱順其自然心態，冧莊一定好開心，係對作品的肯定，最重要係大家收到歌曲訊息，（大家關心你隻腳？）多謝大家。」隊友表示看到他跪低唱嚇親，Stanley笑言：「香港冇人可以控制到姜濤。」姜濤直認養傷期間冇做運動，致胖了不少，已不敢上磅：「公司有叫我節食，但控制唔到。（磅數到高峰期？）唔係，前排仲肥，不過隻腳好番，仲差少少。（跪落地唔痛？）依家痛，暫時未可以跳舞住。」並稱希望主診醫生不要開電視，擔心醫生看到會嬲，AK講笑就算不開電視，都可以在網上看到姜濤的片段。 Anson Lo獲「我最喜愛的男歌手」大表意外：「可能上年件事（被林海峰整蠱），一而再，再而三肯定先，係開心既，係粉絲對自己嘅認同，打咗支強心針，2023年可以再做多啲唔同音樂。」 另外，Alton和Tiger早前抱恙缺席新城頒獎禮，Alton否認是確診，Tiger帶點猶豫稱：「自己應該感冒好番晒，不過好攰。」AK就取笑Lokman年紀大：「希望隊長快啲好番返來，原來隊長個位好難做，好攰。」 Edan早前獲美國網站選為「全球百大型男」，名次前過碧咸，Edan還標籤了碧咸，不過碧咸沒有回覆他，姜濤對自己名次前過碧咸，他說：「一定唔係靚過碧咸，太誇張，Edan最靚。」 在後台時，他們有見到久未歸隊的So Ching，看到COLLAR齊人既開心又感動：「上年發生嘅事，對MIRROR和COLLAR係好大難關，經過6個月時間，可以同COLLAR一齊參加頒獎禮，好開心，希望2023年有好開始。」他們亦有向公司反映，想申請往探望在紅館嚴重事故受傷的舞蹈員Mo，但鑑於疫情和醫院措施，尚未能安排，視頻探訪要了解Mo的作息時間表才可。