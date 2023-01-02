洪欣張丹峰再傳婚變　電影節挽手合體證恩愛

女星洪欣和丈夫張丹峰早前再傳出婚變，因早年張丹峰和經理人畢瀅早年傳緋聞後，畢瀅否認並稱會辭職，但早前被發現她依然為張丹峰打理工作事宜，加上她訂酒店套房的資料截圖瘋傳，令外間對張丹峰及洪欣的關係有所揣測。未有再為傳聞解畫的張丹峰和洪欣，在零預告下突然現身昨晚（1日）在陝西舉行的《第9屆絲綢之路國際電影節》。以公主裙示人的洪欣，在電影節的紅地氈環節中，全程小鳥依人般挽着張丹峰的手臂，沿對兩人不時相視而笑，笑得燦爛甜蜜，期間更留步讓現場傳媒拍照及接受訪問，自爆前一晚雙雙到大唐芙蓉園遊玩。

今次激罕合體，張丹峰和洪欣明顯未有受之前的傳聞困擾，同時更掀起網民熱話，「#張丹峰洪欣攜手走紅地氈」迅即登上熱搜榜首位，短短3小時閱讀及討論次數逾1.3億，網民反應不一，有部分送上祝福，認為他們感情堅固未受是非影響：「看出了幸福！」，另外有部分網民卻指洪欣此舉是示威，甚至指她自欺欺人：「耗着別離婚，氣死小三，挺好！」、「唉！洪欣好傻！」、「除了繼續騙自己，已沒回頭路。」、「原配打死不離，拖小三，大家一起內耗。」