味遊東南亞　經典創意菜兼有

偶然放幾日假，很多人會選擇去東南亞，玩水活動、揼骨或嘗盡美食放鬆一番。其實本地都有很多東南亞菜小店，近日除有新店開幕，有餐廳更推出新菜式，想隨時隨時品嘗泰國、越南或馬來西亞的經典或創意美食，絕對無問題。

新開半價

很多新店為吸引客人，都會推出新張優惠。沙田麗豪酒店的泰越餐廳河夢早前翻新重裝，近日重新開業，前菜有選用美國USDA Prime製作的越式金蒜安格西冷青木瓜沙律和清新的越式軟殼蟹米紙卷。海鮮菜式就有泰式咖喱蟹、河夢椰青大蜆煲和越式粉絲蝦煲等。另外還有越式特級生牛肉湯河粉、馬沙文咖喱羊小排和各式越式串燒等，選擇相當多元化。因應新店開幕，由現時至2023年1月31日惠顧餐廳，指定菜式可享半價優惠。

星級地道推介

東南亞餐廳集合多國地道菜，有時都會有選擇困難症。尖沙咀亞洲地道美饌概念店YumMee早前經翻新，請來黎諾懿打造星級菜單。除有傳統港式滋味，還有多款東南亞的地道飯麵和小食等供應。泰國夜市風味就有金不換炒豬肉碎配飯、曼谷牛腩船麵、脆炸豬頸肉配糯米飯和泰式酸辣鳳爪等。至於惹味東南亞系列，就有馬拉肉骨茶、炒貴刁、海南雞飯、吉隆坡蝦麵、新加坡喇沙等，日日換菜式品嘗都有排揀。

生酮海南雞飯

近年流行的生酮飲食，相信很多人都有基本了解，更受到減肥一族的歡迎。銅銅灣的爺爺雞飯近日推出生酮海南雞飯，油飯以花椰菜米代替，椰菜花刨碎調味輕炒香便成，既有米飯的口感，又帶清甜的味道，和雞肉吃相當夾，最後來一口自家製蘑菇甜湯，感覺剛好。除此之外，餐廳推出多款優惠套餐，當中包括有麻辣川味雞、沙薑雞、馬拉盞炒年糕、黃金金沙骨、金沙明蝦、馬來春捲和星洲麥皮蝦等美食，美味又親民。

新派越菜

地道的東南亞菜固然美味，加入創意改良更為食客帶來新鮮感，剛於屯門開設的新派越南餐廳Bistro Hoi An ，除有經典美食，還有一系列的創意菜式，前菜炭燒生蠔，配以特製魚露汁提升鮮味。選用厚切豬腩肉製作的炭燒豬腩串燒和用法國生牛肉打造的越式生牛肉他他等。主菜有炭燒八爪魚、香茅椰糖烤三黃雞、薑黃烤鱸魚、特色蛋咖喱炒軟殼蟹及慢煮和牛後腰脊等惹味之選。經典美食有順化牛肉湯檬、河內番茄蟹肉大蝦湯檬和3款越式三文治等，最後來一口越南咖啡香茅奶凍或焦糖爆谷香蕉，最是滿足。