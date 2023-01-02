中年好聲音︱吳偉豪爸爸認唔到林二汶勁尷尬

無綫歌唱真人騷《中年好聲音》在昨晚（1日）播出的一集中，誕生26強選手。根據原定賽制，第二部曲完結後將誕生24個出線名額，惟是集鬥到最後只有23位選手成功出線，剩餘的最後1個名額，由在「100強+50強」兩個回合中奪得最多燈數的選手獲得，而周吉佩、李泇霖及何博文同樣獲得8盞燈成為最高分，最後評審決定讓3人同時「復活」，令出線名額增至26個。

節目進入第三部曲《團戰！影視金曲生死鬥！》，晉級的26位選手分成六組進行比賽，分別演繹六首不同風格的歌曲，包括《今宵多珍重》、《年少無知》、《燕尾蝶》、《心急人上》、《女神》及《領悟》，當中奪得最高分兩隊將全員自動晉級，餘下的四隊則會面對有成員被淘汰命運。

歌手林二汶應邀擔任該回合導師，並在分組期間發生不少趣事，其中藝員吳偉豪的爸爸吳大強揀歌期間，「無視」導師二汶直行直過，未被認出的二汶只好尷尬地主動跟對方打招呼打圓場，而另一參賽者顏志恒打算加入《女神》組，他懵然不知房間上鎖代表名額已滿的設定，力王上身「爆鎖」而入，令房內參賽者嚇至一面愕然，場面搞笑。