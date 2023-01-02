本日日本：2023年遊東京　3大熱爆新焦點

隨着世界各地入境限制大鬆綁，踏入2023年旅客們可盡情到處飛玩個痛快！深得香港人歡心的日本當然是熱門之選，其中東京便有不少即將開幕的全新話題熱點，包括將在今年落成、包含了酒店、商業設施及文化設施等的大型項目麻布台Hills。4月新宿亦有一幢全新地標東急歌舞伎町TOWER登場。而全球第二座兼亞洲首座哈利波特影城，亦有望在今年夏季在練馬區正式開放，統統都令旅客十分期待！

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麻布台：日本一高樓 食住買玩

位於東京六本木與虎之門之間的麻布台Hills，由負責開發表參道Hills及六本木Hills的著名發展商森大廈孭飛，開發區面積約8.1公頃，建有3幢與東京鐵塔相對望的高樓，其中一幢更達330米之高，落成後將成為全日本最高大樓。項目包含辦公室、住宅、酒店、商業設施及文化設施等元素，焦點有豪華酒店「Janu東京」會進駐其中的B-2街區，除了提供120間裝潢及設施講究的客房，更設有面積達約3,500平方米的水療中心等設施。

項目的概念是「像廣場一樣的街區，周圍綠樹成蔭，人與人連結的Modern Urban Village」，擁有約6,000平方米的中央廣場，而廣場下方設有面積約4,000平方米的Food Market，加上商業設施區有多達150間售賣服裝、美容、文化、美術及健康產品的店舖開業，無論想Hea、想開餐抑或想血拼都可得到滿足。而台場人氣沉浸式藝術打卡點teamLab Borderless稍後亦會遷到麻布台Hills繼續營運，令人更加期待呢！

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新宿：娛樂無窮 新奇體驗

新宿著名的歌舞伎町，亦即將迎來一幢225米高、集劇場、電影院、酒店及多種娛樂設施於一身的高層綜合設施「東急歌舞伎町TOWER」。這幢樓高48層（另地庫5層）的設施，焦點落在2樓的「新宿Kabuki Hall~歌舞伎橫丁」，以節慶為主題，將食、音樂及影像融合起來，內有10間店舖炮製日本各地美食及韓國食品，而場內同時有舞台、DJ打碟及卡拉OK，每晚都有不同的表演上演。另外位於3樓的namco TOKYO則提供最新款的夾公仔機，並同時兼備活動區、飲食區及售賣區，就算夾不到公仔也不會空手而回。此外4樓有迷宮體驗設施THE TOKYO MATRIX、5樓則有集合健身及娛樂的設施EXSTION，還有分布於不同樓層的劇場及電影院，保證娛樂無窮。設施內同時設有Bellustar Tokyo及Hotel Groove Shinjuku兩間酒店，方便大家玩累了可即時抖抖。與此同時設施更跟經典科幻動漫《新世紀福音戰士》搞聯乘，有相關的舞台、電影及演唱會等搞作，粉絲記得留意。

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練馬區：哈利波特場景 忠實呈現眼前

繼全球首座哈利波特影城於2012年在倫敦開幕，相隔10年，全球第二座兼亞洲首個哈利波特影城Warner Bros. Studio Tour Tokyo終於有望在今年夏季於東京練馬區開幕，影城坐落在練馬城址公園（前身是豐島園主題樂園）內，佔地約90,000平方米。影城內主要劃分成室內的Soundstage及戶外的Backlot兩大區，忠實呈現《哈利波特》及《怪物與牠們的產地》兩大電影系列的場景，霍格華茲魔法學校大廳、移動樓梯、斜角巷及霍格華茲特快列車等都會一一呈現眼前。除了能夠體驗電影中的許多場景，還可以詳細了解原著的世界觀是如何生動地搬上大銀幕。此外，電影中使用的服裝、道具、魔法動物等也將在室內展出。你還可以坐上霍格華茲特快列車，利用綠屏技術前往魔法學校，為魁地奇比賽加油，甚至可以上課了解電影製作過程。而參觀途中也別錯過在Backlot區的Cafe來一杯奶油啤酒，而場內其他Cafe則會提供英式餐點和甜點。