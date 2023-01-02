姊妹的男友　偷食最就手

好多男人溝女貪就手，喺辦公室或朋友圈中搵食。而日本AV界亦有類似嘅題材「彼氐之女友系列」，講述女主角喜歡偷食好姊妹嘅男友，兩個「叛徒」瘋狂享受床上快感，場面夠晒刺激，睇到人相當肉緊。

主動獻身

由Moodyz出品嘅《與女友的好友沉溺的色情回憶》中，宮下玲奈同好姊妹松子及其男友和田係大學同學，一直以來玲奈都好鍾意性格戇直嘅和田，可惜對方已經同松子拍拖。有一日，佢哋一齊去宿營，玲奈見到和田成日畀松子欺負，心入面相當替對方不值。到咗夜晚，玲奈去沖涼嘅時候，和田突然走咗入嚟，呢個時候玲奈對和田嘅感情一發不可收拾，更主動獻身，而和田受咗一肚氣亦想發洩，於是兩人就上演一場浴室激戰。

秘密偷歡

喺maryGOLD推出嘅《女友的朋友揭開真面目誘惑我》入面，正太同女友明美相處日久感情愈來愈好，所以明美就叫正太嚟屋企一齊飲酒談心，期間同居蜜友二之宮理惠奈返到嚟，佢見到正太即刻嗒晒糖，更加趁明美飲到醉醺醺時，就向正太投懷送抱，而正太亦唔抗拒，一於煮到嚟就食，同理惠奈搞咗先講！之後正太成日登門造門，不過唔係搵女友明美，而係同理惠奈秘密偷歡。

撻着慾火

片廠ROYAL推出嘅《你願意和我一起試試嗎？》，講述天然美月同麻美情同姊妹，不過佢哋嘅感情好快就破裂，因為麻美溝到條大隻仔和也做男朋友，兩人出雙入對，搞到形單隻影嘅美月不是味兒。後來，和也嚟到美月同麻美共同居住嘅屋企，美月就決定將和也搶到手！當和也沖完涼出嚟嘅時候，美月就即刻送上毛巾，仲幫佢抹身，扮唔小心係咁摸支架生，即時撻着和也嘅慾火，兩人上床盡情激戰！

簡評

本仙以前成日睇日本青春愛情劇，一眾男女主角溝來溝去，今日你做我女友，聽日佢做我男友，關係亂七八糟！不過，講到精彩就梗係唔及今日為大家介紹嘅「彼氐之女友系列」咁激情咁過癮啦！喺3部作品中，本仙最鍾意宮下玲奈主演嘅《與女友的好友沉溺的色情回憶》，原因係玲奈青春靚女，真係幾似日劇女主角，而且身材纖巧肌膚白滑，相當吸引。劇情方面，玲奈同好姊妹嘅男友有好多側面描寫，令大家更投入於佢哋嘅感情世界當中，加上玲奈喺激戰中表現十分肉緊，令人睇得零舍興奮。