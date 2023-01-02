Nicole Ross　白俄脫衣禦寒秘訣

近排嘅天氣雖然係凍，但相對白俄羅斯等地方，佢哋嘅氣溫之低更係令人牙關打顫。不過有位白俄網紅，卻自稱有禦寒秘訣，佢就係擁有天然美乳嘅Nicole Ross。

無拘無束

俄羅斯出名靚女多，咁白俄羅斯嘅靚女又係點呢？其實喺網紅當道嘅時代，想睇白俄靚女並非難事，其中就有呢位喺寒冬為大家送暖嘅網紅Nicole Ross。

天寒地凍嘅白俄羅斯，當地民眾總有禦寒嘅方法，好似Nicole Ross就話自己有個秘訣，喺寒冬時佢會減少出外活動嘅時間，好讓自己喺屋企歎暖氣，仲可以剝光豬無拘無束咁通屋走，畫面相當熱辣辣呀！不過如果真係要出門嘅話，佢一定會戴個勁厚嘅帽，同埋起碼着兩條褲，雖然咁着會影響活動，更埋沒自己玲瓏浮凸嘅身材，但相比捱凍，佢情願咁樣着喎！其實相對戴帽同着衫，Nicole Ross坦言佢更愛到南方享受陽光，除咗因為暖啲外，更可乘機着比堅尼騷身材。

裸曬太陽

Nicole Ross嘅身材真係唔講得笑，事關佢唔止擁有一對天然美乳，纖腰更係誘人無比，而佢最鍾意喺社交平台上分享尺度極大嘅性感相。原來正如佢所講嘅一樣，鍾意曬太陽嘅佢，享受喺艷陽下赤裸裸嘅感覺，體驗陽光同嬌膚接觸嘅動人感覺。正因為佢有咁嘅癖係，所以當佢成年後便投身成人模特兒界，並憑住迷人身段打響名堂。

佢話每當到南方拍裸體寫真時，都會令佢相當興奮，皆因可以名正言順裸體曬太陽，又可以搵錢，絕對係一舉兩得！隨住佢嘅人氣愈嚟愈高，佢亦跟唔少成人模特兒一樣經營社交帳號，不但喺平台上分享火辣靚相，更開設埋OnlyFans帳號，無底線咁盡情騷波哋畀粉絲欣賞。

Profile

出生地：白俄羅斯

身高：163cm

三圍：33D-23-34

作為成人模特兒嘅Nicole Ross，對自己嘅身材充滿自信，所以喺社交網分享嘅寫真同影片尺度相當大，好多時都會全裸演出，不過就唔會露點，而佢坦言覺得自己着起比堅尼最性感。