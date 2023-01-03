【是日通勝】

農曆十二月十二

壬寅年 壬子月 辛酉日

吉時：凌晨3時至5時、上午7時至9時、上午9時至11時

凶時：下午3時至5時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：祭祀、理髮、掃舍

忌：動土、出行、交易

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：19、24、39

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：保持樂觀，面帶笑容，易獲幸運之神眷顧。

金牛座：理財投資要量力而為，勿沾手高風險項目。

雙子座：做事要全力以赴，不夠投入將難以取得成功。

巨蟹座：害人之心不可有，否則幸運之神會掉頭走。

獅子座：迎來倒霉一天，只要沒做虧心事就不用怕。

處女座：做事忌得過且過，有清晰目標才可走出困境。

天秤座：人緣運非常好，主動出擊可打破感情悶局。

天蠍座：運氣好時，要懂得居安思危，忌得意忘形。

人馬座：財運上升，有閒錢應多做好事，利人利己。

山羊座：沒必要跟別人作比較，跟自尋煩惱沒分別。

水瓶座：運勢不過不失，多做好事，可望逢凶化吉。

雙魚座：面對困難易失理智，平心靜氣才有助解決。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）龍 事業旺

（跌）兔 狀態差

鼠：桃花運急升，有暗戀對象者可趁機表白。

牛：精力充沛，即使遇到麻煩也能化險為夷。

虎：事與願違的情況頻生，情緒也隨之變差。

兔：是日沖煞，身心狀態不太好，切忌熬夜。

龍：吉星高照，有機會在職場上大展拳腳。

蛇：貴人助力強，家中長輩是你的經濟後盾。

馬：偏財運不錯，易有意想不到的錢財入帳。

羊：改善人緣好時機，若有聚會，不要拒絕。

猴：謀事踏實，不會紙上談兵，易交出佳績。

雞：運氣差，人事問題多，謀事要步步為營。

狗：精神萎靡，反應遲鈍，易與人發生誤會。

豬：人氣上升，接連遇上好事，心情靚到極！

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

2023年太歲「皮時」

2023年太歲星君「皮時」，父親是朝廷名將「皮豹子」，皮時自小喜歡武術，長大後父親引薦為朝廷效命。

一年，皮時奉命率領軍隊，去涼洮河地區討伐某部落的威脅，最後平定了邊境，立功而回。

皮時深得朝廷重用及恩惠，為了答謝國家，四周宣揚軍隊的威嚴，亦深得老百姓的尊重擁護。

太和元年（336年），楊文度謀反，佔據了仇池（現甘肅省），皮時率兵攻打，斬殺楊文度，還將他的人頭快馬加鞭送回京城，立了大公。

由於皮時年時已高，不復當年勇，被投閒置散，飲酒度日，其後因犯事，受到了杖刑。仙遊後，被追封為「恭公」。

而今年犯太歲的生肖有兔、馬、雞、鼠，犯太歲的意思是，以上幾個生肖與今年當值的皮時出現冲剋的情況。輕則破財、諸多不順、作事反覆無常，嚴重容易招惹麻煩及意外。而最佳的化解方法，當然是攝太歲，很多廟宇也有這種服務的。