朱晨麗父母催婚　攞定生仔秘笈

無綫花旦朱晨麗（朱朱）與母親長期分隔兩地，但感情深厚，自爆年幼無知時，曾做錯事傷透父母心。她近日首次被父母催婚，直言身邊已有追求者，更自爆已獲得生仔秘笈！

朱朱在無綫熱播劇《輕．功》的角色愛自由，經常與父母嘈交，現實中的她則非常疼愛父母。回顧過去20年因追夢與家人聚少離多，她感慨表示：「大家好珍惜每次見面嘅機會，一見到就想攬實，唔想浪費每分每秒。每次探完佢哋離開，架車駛離家門，我就覺得畫面好悲傷、好想喊。」

朱朱與母親的感情非筆墨所能形容，不過她自爆曾傷透父母心，憶起仍不禁眼濕濕：「我10歲就離開屋企去上海讀書，當時身邊有聲音問我：『有冇諗過係父母唔鍾意自己，佢哋先會咁忍心？』因為懷疑，我直接問媽媽，佢聽到想喊，然後解釋畀我知。我當場好後悔咁做，原來大人嘅世界同我哋完全唔同，有時佢哋會為咗堅強而堅強，唔似我小朋友咁天真爛漫。」

有追求者繼續衝事業

由上海、香港、美國再回歸香港生活及發展，朱朱拚命爭取機會擴闊視野，身在內地的父母選擇報喜不報憂：「好似屋企老人家辭世，我永遠係最後嗰個知。坦白講，佢哋當初都唔贊成我留喺香港，見到我入行後嘅作息時間更心痛，但呢條路係自己揀嘅，點都要咬住牙關。」談起當年讀演藝的青葱歲月，朱朱自行「揭秘」：「嚟香港除咗讀書外，會同幾位同學利用課餘時間追星。當時我好鍾意Boy'Z，睇星蹤搵佢哋嘅日程，為咗關智斌學唱廣東歌！（有冇見過佢？）有，但入咗行反而冇。當時嘅我好慳家，有電車搭一定唔會揀巴士，的士更加唔使諗。」

已屆適婚年齡的朱朱，自爆去年首次被父母催婚：「佢哋一直好包容，從未試過批評我嘅前度，今次講得出口，可能喺屋企已經開過會。（身邊有追求者？）有，但我想事業繼續拚搏吓。我性格比較傳統，一定會結婚生仔嘅，加上身邊一班同屆港姐差唔多做晒媽咪，佢哋成日傳授啲生仔資訊畀我，搞到我愈聽愈驚，愈驚愈想聽！（第二日都會係一個識放手嘅媽媽？）會同自己媽咪一樣，放手畀小朋友探索世界。」

場地提供﹕Amelia@海港城