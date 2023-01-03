娛圈單打︱家謙撞樣敬軒　孖生都冇咁似

樂壇第二張成績表在元旦夜派發，標榜計算全年播放率、一人一票最公允的《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》曲終人散。賽果是否實至名歸，人人心中自有一把尺，但當晚彷彿變成MIRROR演唱會卻是不爭的事實，尤其姜濤攞獎忽然衝落台忘形喊叫，粉絲陷入瘋狂，最是蔚為奇觀。可能腳傷臥床太久，姜濤肥出新高度，本報敢冒天下之大不韙，直言這位全球第5帥「目測200磅」，讓人捧腹！

閒話表過，今日最想同大家分享的是，叱咤男金得主林家謙與「軒公」張敬軒愈來愈似樣，李泳漢、李泳豪這對真孖生兄弟都冇咁似。望着台上人，腦海自動重疊另一人，一時間不知今夕何夕，還是老眼昏花兼腦霧，否則怎麼可能100%Match？早前網民說蔡潔撞樣李佳芯，其實林家謙和張敬軒才是撞得最應。

當然，兩位都是實力派唱作人，本來就老友鬼鬼，連他們都開玩笑說過，見到對方就像照鏡。不過，有口痕友就話喇，兩個咁Friend，係咪Friend到用埋同一個醫生呀？

大家咪諗多咗，同一個醫生係指牙醫啫。眾所周知，張敬軒初出道的面容還未如今日俊俏，一口微微外露的假哨牙，加上身形瘦削，即使唱功了得，亦難免予人土氣之感。直到他把心一橫，剝掉多顆牙齒並箍牙之後，連面形都修靚埋，終於進化成今日玉樹臨風的俏郎君模樣。

事實上，行內許多靚仔靚女都有矯齒箍牙，連已經是港姐冠軍的麥明詩也不例外，若說阿謙跟阿軒一樣執過棚牙亦不足為奇。畢竟，娛樂圈吃的是面口飯呀。