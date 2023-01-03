劉亦菲仙氣強勁　險廢李現吻功

內地女星劉亦菲去年憑內地劇《夢華錄》令事業再創高峰，乘着強勁氣勢，她和內地小生李現合演的內地劇《去有風的地方》於今日（3日）正式播映，在指定播放的內地影視平台中，預約收看人數更超過170萬。然而2019年憑內地劇《親愛的，熱愛的》一躍成為炙手可熱小生席位的李現，更令一眾劇迷「餓劇」已久，因去年本來有新劇《人生若如初見》推出，但臨播前突然撤檔，故更令《去》劇更受關注外，就連其吻功一樣受熱議。

有「現男友」之稱的李現在《親》劇已被盛讚吻功超卓，是接吻高手，在大除夕當日發放《去》劇的預告片中，他「重施故技」展現吻技，和劉亦菲有多場熱吻場面，「#李現好會親」成熱搜，兩天內的閱讀及討論超數達4.4億，大批網民狂讚：「現哥真行」、「把神仙劉亦菲吻暈了！」、「大家都喜歡看李現親嘴！」

雖然李現被讚到上天花板，不過他的對手是女神級的劉亦菲，一度令他不知所措。其中一段幕後花絮片，是李現和劉亦菲在街頭初拍親吻戲前要試位，他表現怕醜，又仰頭大笑，其傻氣表現也逗得劉亦菲哈哈大笑。到正式拍攝時，李現立即發揮其吻功，以「霸道總裁式」姿態捧着劉亦菲的臉親吻，成功完成鏡頭，之後在其他親吻親口，愈吻愈純熟，吻到劉亦菲反白眼，不少網民笑指劉亦菲的仙氣太強勁，差點廢了李現的吻功！