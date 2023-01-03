化妝不是女士專利　港男都可擁有白滑姜濤妝

現今化妝並不是女人的專利，若有細心留意的話，近年有不少護膚品、化妝品都紛紛轉用男星任代言。由《全民造星》開始至今，Annie G. Chan團隊均負責MIRROR、ERROR的化妝工作，而作為萬人迷姜濤背後女人之一的星級化妝師Annie G. Chan，今次就為大家揭開姜濤白滑美肌的秘密。想知更多就即睇《我要「妝」明星》！

有不少男生的皮膚都較為粗糙及欠缺水分，所以洗臉、塗爽膚水、敷水分面膜及塗Skincare等一系列的妝前保養絕不能少；若然皮膚顏色深且膚色不均勻的話，可以選用一些含有美白及Collagen（骨膠原）成分的Serum（精華素/精華液）。

星級化妝師Annie G. Chan表示，市面上有不同的Base（妝前底霜），可以調整面色，而較為黑實的膚色轉白，可選用青綠色的Base（妝前底霜），但千萬不要塗抹太多，只需薄薄一層便足夠，否則會令底妝太厚，而給人一種重粉的感覺。

塗抹Base後便可上Foundation（粉底液），Annie G. Chan指上Foundation最好用有棉絨感的粉撲，可令濕粉與肌膚更帖服且不會有種厚粉感；而當完成以上步驟後，仍發現鬚根位置十分明顯，可加少許橙色Concealer（遮瑕膏）／橙色粉底液，來讓帶有綠色調的鬚根變得淡色。

大家每次看到姜濤在台上勁歌熱舞之後，即使流汗，妝容依然帖服，當中最大的秘訣就是要塗抹Foundation後，用散粉以Z字型，從外到內印上，然後再用粉撲，將剛才塗在面上的所有乾濕粉，以輕印壓方式，來將所有粉印實；印完後用手由額頭摸到下巴，手上沒有粉掉落即可。

最後，用四色蜜粉分別在T位（額頭及鼻樑位）及鼻頭、下巴及顴骨較後等位置上粉，讓妝容看起來更有光彩；由於男生的面形較長，一般來說是不需要再打陰影，但Jaw Line（即顎骨至下巴的線條）卻十分重要，所以只需用陰影粉輕輕在顎骨和下巴來回掃，即可令面形更為突出。