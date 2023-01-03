人紅是非多！NewJeans新歌MV將網民當精神病患者捱批

去年8月1日正式出道的韓國新人女團NewJeans，出道曲《Attention》及《Hype Boy》唱到街知巷聞，不過人紅是非多，出道碟的歌曲《Cookie》就曾被指歌詞涉性暗示而惹爭議，因5位成員年齡僅介乎14至18歲，網民指歌曲根本不適合未成年人士演唱，批評事務所鼓吹孌童歪風。

而NewJeans昨日（2日）推出第2張單曲《OMG》，同名主打歌的MV於同日公開，片中5名成員扮成病人出現在精神病院，由成員Hanni帶頭作自我介紹，她幻想自己是智能電話裏的人工智能軟件，Haerin與Hyein則分別幻想自己是貓和公主，之後Danielle拍枱說：「我們明明在拍MV，我們明明是NewJeans！」成員Minji身穿醫生袍登場，說：「今天就說到這裏，回到各自的病房吧。」

最後一幕見到一名女生在社交網寫惡評，批評NewJeans的MV拍得差：「只有我覺得MV的題材讓人不快嗎？偶像組合的MV只要給人看樣子和舞蹈就夠...」Minji突然現身說：「走吧。」將對方帶進精神病院。

部分網民對MV用精神病院做題材表示不滿，亦有人不滿將網民當成精神病患者：「作為在精神病院接受治療的人，我覺得好生氣」、「正當地寫批評留言的人也是有精神病嗎？」、「寫惡評的網民應該要進監獄吧，為甚麼是精神病院」，有音樂評論家亦認為MV內容不恰當：「製作《OMG》MV的人是將槍口指向觀眾、消費者和粉絲，最後一幕令人詫異，真的有需要將在社交網平台的意見視為『精神病』嗎？這個場面完全沒有給人痛快的感覺。」