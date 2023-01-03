主題酒吧餐廳　有格調好氣氛

都市人生活壓力大，偶然和朋友聚餐小酎，讓大家身心放鬆。想有好酒好菜，兼具美食和美酒的酒吧餐廳是聚會的好地點，近日有不同主題的酒吧餐廳開幕，在音樂和富氣氛下，邊飲邊食分外高興。

個性小酒館

香港寸金尺土，很多餐廳都是店子小小又擠迫，上環開的現代小酒館69 on Jervois，最特別是有8米高樓底，空間感極高，地下為休閒主餐廳，舒適空間配長椅，感覺相當輕鬆。菜式包括有清新的香煎帶子，凱撒沙律變奏成羅馬生菜配銀魚柳、帕爾馬芝士和烤麵包粒，入吃還有蘇格蘭傳統的香脆牛臟餡圓，配威士忌忌廉醬品嘗，鬆脆美味。燒烤美食有香烤澳洲豬鞍扒、封門牛柳、焦香雞胸和三文魚等，主菜推介香腸配燜煮綠扁豆、吉列雞胸配薯條和69芝士通心粉等，最後鮮漿果忌廉杯、特濃朱古力蛋糕或焗蘋果脆脆作結。想喝酒的話，酒吧Behind 69除提供傳統雞尾酒外，還有以上環的歷史和特色作靈感，打造出The So Hong Sinner、The GoDown和Fragrant Nullah等特色雞尾酒，用來配菜也不錯。

和牛配清酒

富米香、花果香的清酒，用來配菜相當合適。灣仔新開的日本過江龍清酒吧餐廳YATCHABAR Hong Kong，內裏提供的超過30款清酒，大多是以低產量而高品質作標準，很多都是限量版。為了讓客人拼配，店子提供高質的和牛和居酒屋美食，當中分為五大元素。簡單的家常料理有不同的醃漬物和海鮮，香口串炸就有柳葉魚、蝦和扇貝等海鮮和蔬菜。想佐酒的話，有鹹香的酒盜及不同部位的和牛作日式鐵板，最後再來一口加入和牛的湯麵或米飯，輕呷一口清酒，最是滿足。