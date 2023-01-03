東冲有料到：泰國最新曼谷迪士尼100周年村莊

踏入2023年泰國曼谷將會有很多新事物出現，包括有新酒店、新夜市及新的旅遊景點，當中最矚目的，莫過於2月份開業的迪士尼100周年村莊，地點正正位於Asiatique夜市之內。

話說該夜市受疫情影響，內裏很多店舖都經已結業，但早年卻受到幸運之神眷顧，與迪士尼簽署了新合約，如無意外的話將於2月至6月期間推出迪士尼100周年村莊這個大項目。村莊設計融入了古堡色彩，內裏劃分為多個區域，除了有《星球大戰》及《魔雪奇緣》等人氣作品的專區，亦有Marvel及Pixar等區域，滿足了購物和玩樂體驗，絕對是亞洲的新賣點！

最重要是這個河邊夜市開業多年，經疫情打擊下，現以幾乎淪為一個荒廢了的地方，幸好這次跟迪士尼合作推出村莊項目，擁有迪士尼項目首次踏足泰國的光環，相信必定可重振雄風。

很久之前，曾一度傳出泰國將會興建迪士尼樂園，但最後證實是「流料」一則。今次破天荒有如此大型的迪士尼項目在曼谷登場，相信2 月過後會吸引很多中外遊客到來見識這個全新的迪士尼地帶。當然，作為《星》及Marvel的粉絲，自然渴望能夠看到黑武士及各路英雄角色，希望能跟他們合照及買到相關的產品。

據說儘管不是一個真正的迪士尼樂園，但內裏的裝修陳設和布景各方面都絕對可以帶給大家夢幻而又好玩的感覺，對於泰國旅遊業和旅客來說絕對是一個超好的消息！

胡慧冲