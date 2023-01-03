開騷黃心穎冇影　泥鯭懶理馬國明婚訊：我邊得閒回應！

樂隊RubberBand昨晚（2日）於九展Music Zone舉行《這刻·RubberBand MINI LIVE 2023》音樂會，早前與家人到北海道旅遊的結他手馮庭正（阿正）亦趕及開騷前回港演出。4子以一首《成長説明書》為音樂會揭開序幕，音樂響起一刻全場樂迷即站起歡呼，去到音樂會中段，正當樂隊演繹《夥伙》時，現場觀眾加入一起合唱，主音繆浩昌（6號）即被現場氣氛感動得流下眼淚。去到Encore時段，6號更走落台衝往觀眾群，企上座椅與樂迷零距離合照，將演唱會氣氛推上高潮。

騷後4子接受訪問，表示3月會舉行歐洲巡迴演出，亦新增了台灣站，預計6月於當地開騷。至於前陣子聲沙的主音6號，表示幸得朋友針灸、加上自己節制終能以完美聲線演出：「原單孤獨地過，叫老婆去同班朋慶祝，因為怕自己講太多嘢影響把聲，出得去玩一定要盡興嘛，就住玩就不就唔好去。」至於早前與家人前往北海道旅行的阿正，因受當拙防疫政策影響，一直未知能否如期回來開騷，他説：「一直都唔知有冇飛機，照去機場有飛機咪上囉，哈哈！好彩開騷前一晚返到，攞住行李去綵排，聽日又飛返北海道會合屋企人。」另談到未見緋聞女友黃心穎到場支持，黎萬宏（泥鯭）只表示有很多朋友捧場，問到黃心穎前男友馬國明快將結婚一事，泥鯭回應説：「每日都有人結婚，我邊得閒回應。」