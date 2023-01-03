Anson Lo重提MIRROR騷意外：每次上台都情緒不穩！

男團MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）早前於叱咤頒獎禮首奪「我最喜愛男歌手」，佢昨日（2日）於社交網發千字文為2022年作總結，並重提上年MIRROR紅館騷墜屏意外，表示受事件影響，令佢每次上台都情緒唔穩定：「很多人都叫我不要再提起演唱會事件，但這件事的確影響了我很多很多，事件至今，情緒雖然依然時好時壞，無論開會、踏上每一個新舞台，每一次的情緒都不一定是穩定的，但它狠狠的提醒了我，真的要珍惜身邊每一個人，再多一點地主動的關心，為同行朋友們再做多一點，哪怕只能夠做多一丁點，謝謝MIRROR兄弟們和公司上下所有人經常體諒我，時常對我的照顧。」

作新嘗試有壓力

佢又指過去1年有好多新嘗試，但因擔心每個決定的對錯而大感壓力：「今年的所有新嘗試，的確很困難、很大壓力，曾擔心每一個決定是對或錯？每一個作品是好與壞？真的真的十分感激每一位神徒仍在，每一天的陪伴，每一次的等待，每一秒的念愛，清楚知道你們為我應援的辛酸，但這更令我知道，我一定要做好自己。」他決心做好每個作品，等令「神徒」（粉絲）為佢自豪！佢仲約定「神徒」一齊過今年情人節，並指自己今年唔會放慢腳步，一定會用2000%的努力，令自己繼續進步！